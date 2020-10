LAAC 2021 es cancelado en Perú

Se anunció ayer que el torneo Latin América Amateur Championship 2021 (LAAC) ha sido cancelado debido a las complicaciones presentadas por la pandemia de Covid-19. Este torneo, organizado por la USGA, The R&A y el Masters Tournament, estaba programado para jugarse del 14 al 17 de enero de 2021 en el Lima Golf Club en Lima, Perú.



El evento fue creado 2014 con el objetivo de desarrollar aún más el golf amateur en América del Sur, América Central, México y el Caribe. Cada año se traslada anualmente a los mejores campos de América Latina y muestra el creciente talento del deporte en la región. En este torneo han pasado jugadores destacados como Joaquín Niemann (Chile) campeón del LAAC 2018; y el mexicano Álvaro Ortiz, ganador del LAAC 2019. Posteriormente Niemann compitió en el equipo internacional de la Presidents Cup 2019 y además se convirtió en el primer chileno en ganar un evento del PGA TOUR con su victoria en el evento Military Tribute en The Greenbrier, en septiembre de 2019. En tanto Ortiz se convirtió en el primer jugador de México en competir en el Masters desde el año 1979 y finalizó como el segundo mejor amateur en el certamen, disputado tradicionalmente en Augusta National. También se suma el colombiano Sebastián Muñoz como gran protagonista de estos torneos.

El campeón del LAAC recibe una invitación para competir en el Masters Tournament y The Open. El argentino Abel Gallegos, ganador en México participará próximamente en este torneo.

Además, obtiene exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el US Amateur Championship y cualquier otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible, y está exento para la etapa final de clasificación del US Open. Asimismo, el jugador o jugadores que terminen en el segundo lugar ingresan en forma directa a las fases finales de clasificación para ingresar a The Open y al U.S. Open.

En otros temas relacionados con la PGA, García que alcanza gana. El español Sergio García se llevó el Sanderson Farms Championship 2020 en Georgia, Sergio no ganaba en el PGA Tour desde que conquistó el Masters en el año 2017. Para llevarse la victoria, debió ejecutar dos de los mejores tiros magistrales de que se tenga memoria; el primero, una madera a 260 yardas, que apenas rebasó el bunker y, delicadamente se deslizó hasta quedar a metro y medio de la bandera, para sensacional águila en el par-5 del hoyo 14, y que le permitió alcanzar a Peter Malnati en 18-bajo par, al tope del tablero. El segundo y el definitorio, un magistral hierro-8 desde 171 yardas en el hoyo final, que casi acierta en el vuelo, para quedar a 60 centímetros del hoyo, en lo que fue un birdie ganador, para culminar una gran exhibición del oriundo de Castellón, quien a sus 40 años de edad aseguró el undécimo título en este circuito.

