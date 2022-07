Greg Norman, fuera del legendario “The Open”

El estadounidense Xander Schauffele confirmó su jerarquía como uno de los 10 mejores del orbe, cuando se impuso en cerrado duelo y, con tarjeta de 70 golpes, logró levantar el trofeo como campeón del Scottish Open, por el mínimo margen sobre un tenaz y perseverante Kurt Kitayama.

Cuando Schauffele terminó los nueve de ida, Kitayama jugaba adelante de él y, al embocar su sexto birdie de la jornada, acarició el triunfo. Kurt no salió con el trofeo en la mano, pero como compensación se ganó un boleto para jugar en St. Andrews.

Xander Schauffele también se dirige a disputar la edición 150 del Open Championship. Patrick Cantlay (67) y Tommy Fleetwood (67) compartieron el cuarto puesto, cada uno con score de 276 golpes, cuatro bajo par.

El chileno Joaquín Niemann fue el mejor latinoamericano, con parcial de 71 y acumulado de 279 golpes.

Esta semana inicia The Open, que no tendrá al australiano Greg Norman, quien fue calificado como persona no necesaria para el Comité Organizador, en virtud de ser el líder del circuito LIV Golf, que auspicia un grupo de poderosos árabes y que hace gran competencia al PGA Tour.

En Ohio, y en el emblemático Firestone Country Club, el estadounidense Jerry Kelly salió victorioso de su duelo contra el campeón defensor, Steve Stricker; ambos jugando en el grupo final y en su calidad de excampeones de este clásico, considerado el quinto torneo major del Champions Tour.

Fue un duelo muy cerrado entre dos jugadores que se conocen perfectamente, siendo ambos originarios de Wisconsin y con 55 años de edad.

Stricker era ligeramente favorecido, pero fue superado por Kelly. Ambos dispararon sendas rondas de 68 golpes, dos bajo par, pero —con estos parciales— Kelly logró mantener la ventaja de dos golpes con la que salieron para disputar los últimos 18 hoyos. Al final, en el 18, el ganador salvó un valiosísimo par que le significó el título.

Finalmente, en Kentucky, el estadounidense Trey Mullinax firmó un recorrido final para llevarse su primer título en el PGA. Se coronó con 263 golpes, resultado de parciales de 65, 65, 67 y 66. Previamente, había conquistado un torneo en el KornFerry Tour, en 2016.

Otro estadounidense, Mark Hubbard, fue tercero con 266 golpes, 22 bajo par, después de haber cerrado con vuelta de 65, siete bajo par. Enseguida estuvo el alemán Hurly Long, quien no se desplomó como Matti Schmid y —con recorrido final de 71— alcanzó el cuarto sitio, con 267 golpes, 21 bajo par. Camilo Villegas finalizó en el lugar 13, con score de 272, 16 bajo par; el chileno Hugo León cayó al puesto 27, con vuelta final de 71 y acumulado de 275, 13 bajo par.

Yo les recuerdo como siempre que Jugar Golf es... ¡Hacer amigos! ¡Hasta la próxima!

