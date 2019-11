Gran actuación de Ortiz y First Tee México

Mayakoba Classic. Brendon Todd supo contener el embate final del mexicano Carlos Ortiz y, con un birdie crucial en el par tres del hoyo 15, se levantó con su segundo triunfo en esta joven temporada, con anotación final de 68 golpes, tres bajo par, que fue suficiente para vencer a un inspirado Ortiz, quien —con un contundente 66, cinco bajo par— se quedó a solamente uno de haber forzado una eventual muerte súbita contra el espigado estadounidense, quien demostró que está en el mejor momento de su rejuvenecida carrera.

Todd ganó el Mayakoba Classic en la Riviera Maya mexicana con score final de 264 golpes, 20 bajo par, uno menos que los 265 de Ortiz, quien compartió el subcampeonato con Vaughn Taylor y Adam Long; este último, igualó la tarjeta del mexicano.

Así, Ortiz conquistó su mejor finalización en un torneo oficial del PGA Tour: segundo lugar empatado, en su breve carrera profesional.

Abraham Ancer disparó una ronda final de 67 golpes, que le valió empatar en el octavo lugar con Billy Horschel y Pat Perez, cada uno con 270 golpes, 14 bajo par. Harris English aflojó con doble bogey y no pudo refrendar la victoria.

First Tee México, de fiesta. Todo se encuentra listo y con grandes premios para llevar a cabo el próximo lunes 2 de diciembre, en el Club de Golf Los Encinos, el torneo First Tee México, en agradecimiento al WGC México Championship, que ha apoyado el nacimiento, crecimiento y fortalecimiento de este programa de valores y pilares de vida a través del golf en nuestro país.

Atractivos premios a Hole in One, como un Porsche Macan S 2019, un carrito de Golf Club Car, una motocicleta Harley Davidson y boletos para asistir al WGC México Championship 2020 como mejores O’yes, así como una motocicleta Italika en rifa, son sólo parte de los premios de este sensacional torneo organizado por First Tee México con el respaldo de Infogolf América.

First Tee México es presidido en nuestro país por Benjamín Salinas Sada y dirigido por Agustín Piza. Ocho son ya los capítulos en operación de este exitoso programa social.

Los Chicos de los capítulos Las Maravillas, El Copal y México Nuevo ayudarán a la organización del torneo y a las 13 horas recibirán la visita de Lorena Ochoa, quien les impartirá en exclusiva una clínica de golf, situación que será —sin duda alguna— una experiencia inolvidable.

Participa, conoce y apoya a First Tee México, donde te divertirás mucho jugando golf y haciendo amigos. Para mayores informes e inscripciones www.golf.com.mx y la App de Infogolf (disponible en ambas plataformas digitales). Será un gran evento de golf entre amigos. Yo los espero con más la próxima semana.