Gran actuación de María Fassi

La mexicana María Fassi estuvo muy cerca del título, cuando disputó de manera agresiva la punta del torneo, con la china Xiyu Lin y la estadounidense Ally Ewing, quien se llevó la victoria con una racha de cinco birdies consecutivos, para llevarse el triunfo en el Kroger Queen City Championship, celebrado en la cancha Kenwood Country Club de Ohio.

María culminó en la tercera posición en solitario, firmó ronda final de 71 golpes, pero no pudo mantener el tremendo paso que impusieron Ewing y Lin.

La de Estados Unidos cerró con vuelta de 66 golpes, seis bajo par, para un acumulado de 266 golpes, 22 bajo par, uno menos que los 267, 21 bajo par, de la china Xiyu Lin, quien apretó en serio con parcial de 65 golpes, siete bajo par. Con estos números, el 71 final de Fassi se quedó corto en la disputa por el título.

La hidalguense registró parciales de 68, 66, 67 y 71, para un total de 272 golpes, 16 bajo par, y culminó en el tercer escalón. Para la mexicana, este es el mejor resultado de la temporada.

La coreana Jeongeun Lee arremetió con fuerza al final, pero con 70 —dos bajo par— quedó a dos golpes de Fassi, con score de 274 golpes, 14 bajo par. Ally Ewing se llevó el tercer título de su carrera.

Por su parte, Gaby López, ganadora del Dana Open, libró el corte, pero terminó rezagada con score de 282, seis bajo par, en el puesto 24.

Mientras tanto, en Inglaterra el irlandés Shane Lowry supo controlar a sus adversarios Jon Rahm y Rory McIlroy en la legendaria cancha de Wentworth, para llevarse el título del BMW Championship y conquistó por primera vez el torneo insignia del Tour Europeo.

De esta manera, McIlroy y Rahm se quedaron con un acumulado de 16 bajo par, en la segunda posición. Con sus 200 golpes, el español esperó a que llegaran los grupos finales.

Muy pronto, la batalla final sería entre Lowry y McIlroy, dos de los favoritos del público. Primero fue Lowry, quien sabedor de que tenía que superar el 16 bajo par de Rahm, cerró como todo un campeón con cosecha de un águila en el hoyo 4 y cinco birdies posteriores, en el 7, 8, 10, 12 y 18. En el 17, el par 5 más largo de la cancha, al igual que McIlroy, falló su tiro de salida y le impidió lanzarse hacia el green de dos golpes.

No obstante, Lowry sabía que todavía tenía la última oportunidad y, luego de dos golpes excepcionales, dejó su pelota a sólo cinco metros para águila. No logró acertar el putt, asegurando el birdie ganador. McIlroy ya no pudo empatar.

Talor Gooch ocupó el cuarto sitio, con tarjeta final de 67, cinco bajo par, y 201 golpes, 15 bajo par. Abraham Ancer registró una actuación destacada, con vuelta final de 67, cinco bajo par, y score de 11 bajo par. El torneo fue limitado a 54 hoyos, debido a la suspensión del juego el viernes, por la muerte de la reina Isabel II. Yo les recuerdo, como siempre, que Jugar Golf es... Hacer amigos. ¡Hasta la próxima!