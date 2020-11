First Tee México Maravillas, tercer aniversario

El programa First Tee llegó a México por conducto del WGC México Championship hace ya cuatro años. El gran evento organizado por Grupo Salinas traía consigo un gran proyecto altruista para nuestro país, el programa que enseña y promueve valores de vida a través del golf.

Con Benjamín Salinas Sada a la cabeza de este programa, el arquitecto Agustín Pizá fue designado director para nuestro país. Pronto se buscó la manera de iniciar con este programa y fue el 20 de noviembre de 2017 en el Campo Escuela Las Maravillas, ubicado en los límites de los estados de Morelos y Puebla, donde 10 alumnos de la comunidad de Cayehuacan, Morelos empezaron a jugar al golf.

Usted se preguntará amigo lector: ¿Cómo es posible que con sólo jugar al golf se enseñan los valores de vida? Pues bien, la respuesta es simple. Con el sólo hecho de practicar este deporte, se ponen de manifiesto los valores como honestidad, espíritu deportivo, juicio, perseverancia, empatía, respeto, integridad, cortesía entre otros.

El campo escuela Las Maravillas, es un campo de nueve hoyos par 3 con golf de precisión, ahí han participado directivos de varias empresas que desean incursionar en el deporte, y también es la primera de nueve sedes a nivel nacional de First Tee en nuestro país. Además de Las Maravillas, se encuentran en operación Vallarta, Cancún, La Paz, Rosarito, Puebla, Riviera Maya, Estado de México, Nuevo León y próximamente Tamaulipas, gracias a la generosidad del profesional Abraham Ancer.

El pasado 20 de noviembre hubo un torneo de convivencia estratégica en Las Maravillas, al q ue acudió como invitada de honor la golfista Ingrid Gutiérrez, oriunda de Cuautla, Morelos (a 35 minutos del campo escuela). La joven profesional mexicana, con el carisma, amabilidad y profesionalismo que le caracterizan, convivió y platicó con los alumnos, los ayudó y aconsejó en sus tiros hacia el green, en lo que fue una experiencia inolvidable. El coordinador del programa en las Maravillas, que cuenta ya con 60 alumnos es Valentín Hernández Ortiz, quien ha tenido la tarea de cuidar y hacer crecer el programa invitando a nuevos alumnos de las comunidades cercanas a la escuela de golf.

A lo largo de estos primeros 36 meses de vida, los alumnos de First Tee han tenido diferentes modalidades de torneos, con lo cual han acumulado gran experiencia, entre ellos destacan: Torneo Medal Play, Match Play, Copa Ryder y Copa Solheim, Torneo Padres e hijos, Torneo Nocturno y el Reto Marathón de Golf, sin duda vivencias que nunca olvidarán.

El torneo del tercer aniversario en Las Maravillas fue ganado por Cristian Hernández (quien lleva ya dos Hole in One y quien recibió del campeón del mundo Dustin Johnson un putter en el pasado WGC México Championship jugado en el Club de Golf Chapultepec) y Bladimir Valle, demostrando perseverancia, espíritu deportivo y honestidad, pilares clave del programa First Tee México.

Si desea apoyar este programa, escríbanos al correo electrónico: [email protected]. Les recuerdo como siempre que Jugar golf es... ¡Hacer amigos! Hasta la próxima