Todo se encuentra listo para llevar a cabo el lunes, en el Club de Golf Los Encinos, el primer torneo First Tee México en agradecimiento al WGC México Championship, que ha apoyado el nacimiento, crecimiento y fortalecimiento de este programa de valores y pilares de vida a través del golf en nuestro país.

Atractivos premios a Hole in One, como un Porsche Macan S 2019, un carrito de Golf Club Car, una motocicleta Harley Davidson y un automóvil Seat Tarraco serán solo parte del atractivo. Destacan también grandes premios en O’yes: boletos Hospitality VIP del hoyo 17 para asistir de miércoles a domingo al WGC Mexico Championship 2020 (del 17 al 23 de febrero), juego de lentes Maui Jim, sets de fierros Taylormade, anillos y collares de Peyrelongue, así como una motocicleta Italika al mejor O’yes del día.

De esta manera disfrutarás más del torneo del programa que enseña el golf como herramienta de vida. Los chicos del capítulo inicial “Las Maravillas” en Morelos, del capítulo El Copal en el Estado de México y de “México Nuevo” en Puebla, estarán ayudando en la organización del torneo, como parte de los oficios aprendidos en forma paralela. Participarán con el registro de jugadores, entrega del kit de bienvenida, la captura de los scores en tiempo real y dinámicas especiales muy divertidas para los participantes del evento, con el apoyo decidido y altruista del equipo de Infogolf América.

El programa First Tee México es presidido en nuestro país por Benjamín Salinas Sada y dirigido por Agustín Piza desde el 20 de noviembre de 2017. Complementan los capítulos restantes; Vallarta (Marina Vallarta), Cancún (El Tinto), Rosarito (Real del Mar), La Paz “ El Cortés” y Playa Del Carmen “Gran Coyote” a nivel nacional.

El objetivo del torneo es dar a conocer los avances del programa y que se recauden más fondos para seguir abriendo nuevos capítulos en México y con ello más campos públicos en el país. Quedan muy pocos lugares para participar en el torneo, puedes llamar directamente a Infogolf América (55 61 94 95 19 whatsapp) con Lidia Reyes, registrarte en www.golf.com.mx o pagar tu inscripción en la app Infogolf, disponible gratis en las plataformas IOS

y Android.

El certamen además contará con la presencia de Lorena Ochoa, quien dará una clínica de golf a los chicos del programa First Tee México. Es un torneo que simplemente no te puedes perder; si quieres saber más de cómo puedes participar ingresa al sitio web oficial www.firstteemexico.org

o escríbenos a [email protected] .

Será la mejor oportunidad de jugar golf, conocer y ayudar a First Tee México, además de hacer nuevos amigos en un ambiente inmejorable. ¡Hasta la próxima!.

[email protected]



Suscríbete a nuestras redes sociales: Youtube Facebook Twitter Instagram