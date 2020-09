El US Open 2020, para Bryson DeChambeau

El norteamericano Bryson DeChambeau tuvo una de sus mejores actuaciones para ganar la edición 120 del Abierto de Estados Unidos.

Llegó así a su séptima victoria en la PGA y derrotó al único jugador que le hizo algo de sombra, Mattew Wolf, quien —al cometer doble bogey en el hoyo 16—, eliminó toda aspiración a un posible Playoff.

Fue tal la superioridad demostrada por DeChambeau que llegó a sacarle seis golpes de ventaja al final. Fue el único de todos los jugadores que terminó por debajo del par. Lejos estuvieron Matsuyama, Rahm, Schauffele, English, Oosthuizen, Johnson, McIlroy, Thomas y otros.

De esta manera, DeChambeau se convirtió en el primer jugador, desde Tiger Woods, en agregar el US Open a su título del US Amateur, que capturó en 2015. Con tarjetas de 69, 68, 70 y 67, conquistó su primer título de Grand Slam, el US Open 2020, que pudo celebrarse satisfactoriamente, tras la suspensión de actividades por el Covid-19.

La cancha no permitió grandes lucimientos. El score ganador en 1974 fue de 287 (siete sobre par); un global de 274 en esta ocasión parecía imposible.

Mattew Wolff terminó como subcampeón solitario, el tercer puesto perteneció al sudafricano Louis Oosthuizen. Abraham Ancer firmó tarjeta de 76 golpes y sumó 301 globales, 21 sobre par. Joaquín Niemann: 290 golpes, 10 sobre par.

Cambiando de tema, los torneos de golf empresariales y altruistas en México comienzan a organizarse, tal es el caso de la Copa Ferrari, que organiza la Cámara de Comercio Italiana en México. La sede: las instalaciones del Amanali Country Club en Hidalgo, feudo de Jorge Quinzaños y Hugo Burgos, quienes están felices por la celebración de este importante torneo.

La fecha será el viernes 30 de octubre y muy pronto se abrirán las inscripciones en un evento que será diferente. Dos turnos de jugadores, una rifa instantánea a la llegada en cada grupo y una premiación virtual, entre los interesantes cambios y modificaciones de orden sanitario.

Un vehículo de la marca que lleva el nombre del torneo será como premio al primer Hole in One. Casi un mes después, el 20 de noviembre, la Copa El Afán, que organiza Antonio Moreno y su grupo de colaboradores.

El Club de Golf Paraíso, en Morelos, tiene ya un éxito garantizado. Una semana más tarde, la Asociación Nacional de Ayuda a Niños con Cáncer en Querétaro celebrará, con importantes medidas sanitarias, el torneo “Por ti, Michelle”, en las instalaciones del Club Campestre de esa ciudad. Este torneo también es un clásico del Bajío, donde muchos golfistas continuarán ayudando a los que más lo necesitan.

Los tres torneos tendrán el apoyo logístico y operativo de Infogolf América. Yo les recuerdo que Jugar golf es... ¡Hacer amigos! Hasta la próxima.

