El argentino Mateo Fernández, líder en el LAAC 2023 en Puerto Rico

Con una impecable tercera ronda del torneo (9 pares y 9 birdies) el argentino Mateo Fernández de Oliveira se perfila para obtener los máximos honores del torneo Latin America Amateur Championship que se celebra en la Isla del Encanto, Puerto Rico, y que terminará hoy. Ayer, el argentino mostró su mejor juego al firmar 63 golpes y totalizar 198 impactos (-18), dejando en la segunda posición al mexicano Luis Carrera, a cuatro golpes de distancia.

Luis Carrera mostró calidad y se mantuvo en el liderato haciendo su mejor golf; sin embargo el rendimiento de Fernández fue muy superior al cerrar con nueve birdies en su recorrido. Es oportuno recordar que la delegación argentina, compuesta por ocho jugadores, libró completa el corte, lo que habla muy bien de la calidad de sus representantes. Justo atrás de Carrera se ubicó el peruano Julián Périco y otro argentino, Vicente Marzilio, ellos con -13. De estos jugadores seguramente saldrá el campeón del torneo, que tendrá derecho a jugar tres importantes torneos de golf en el mundo.

Luis Carrera entregó tarjeta de 68 golpes (-4) y pudo alcanzar los 14 bajo par, y saldrá en consecuencia en el grupo de honor, situación que le permitirá tener la ventaja de atacar y no ser atacado. Cuatro golpes se antojan todo un reto; sin embargo, en este deporte y en este tipo de torneos todo puede cambiar en un solo hoyo. Carrera, de 23 años, se graduará en mayo de la Universidad de Florida Central. El mexiquense hizo birdies en los hoyos 2, 4, 10, 12, 13 y 14 mientras que los únicos errores del día se vieron reflejados en el 5 y el 11.

Por su parte, José Cristóbal Islas también destacó con una ronda de 67 golpes, que le permitió escalar al sexto puesto de la general con un global de -8. Un poco más atrás finalizó Santiago de la Fuente, quien firmó recorrido de 71 impactos (-1) y con total de -7 está en el octavo sitio. El resto de la delegación mexicana: Eduardo Derbez, Alejandro Fierro y José Antonio Safa, se ubican con scores acumulados de -3, -2 y +3 respectivamente ocupando el 17, 20 y 45 lugares respectivamente, ciertamente lejos de la punta pero con misión cumplida al haber pasado el corte (como la escuadra argentina). El campeón del torneo jugará el Masters Tournament, The Open Championship y el US Open, pero además recibirá exenciones completas para disputar The Amateur, el US Amateur Championship y campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible.

Yo les recuerdo desde Puerto Rico que Jugar golf es... Hacer amigos. ¡Hasta la próxima!

