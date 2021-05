Ancer en quinto y López octavo, sensacionales

El estadounidense Sam Burns pudo levantar el trofeo de campeón del Valspar Championship, jugado en Florida, con un score de 267 golpes, 17 bajo par, en un evento en el que el mexicano Abraham Ancer tuvo un gran cierre, con 69 golpes —dos bajo par—, que le valió el quinto lugar.

Ancer comenzó muy agresivo, cuando logró embocar dos birdies tempraneros, en los hoyos 1 y 4, que lo llevaron hasta 12 bajo par, acercándose peligrosamente a los líderes. Pero se le mojó la pólvora al cometer un bogey en el 16 y solamente pudo acertar un tercer birdie en el hoyo final (18), para un score de 272 golpes, 12 bajo par.

El tamaulipeco terminó a cinco golpes del campeón, en el quinto escalón, habiendo superado al chileno Niemann, con quien jugó y que firmó tarjeta de 72 golpes, para score de 275 golpes, nueve bajo par.

En Singapur, la coreana Hyo Joo Kim capturó su cuarto título en la LPGA, con 64 golpes finales, ocho bajo par, y se llevó el HSBC Women’s World Championship, con score acumulado de 271 golpes, 17 bajo par. Kim, quien había arrancado en nueve bajo par, a cinco golpes de la china Xiyu Lin, metió el acelerador con una ronda casi perfecta, cerrando con birdie-birdie-par en grupos de tres hoyos.

En el torneo, se tenía alguna esperanza en el accionar de Gaby López, quien arrancó a sólo dos golpes del liderato, en 12 bajo par. Lamentablemente, la mexicana nunca encontró la zona para colarse a la pelea por el título en la recta final y, con tres bogeys que sufrió el domingo (hoyos 4, 10 y 17), no pudo hacer mucho, con solamente dos birdies que pudo embocar, en los hoyos 5 y 16. Terminó empatada en el séptimo sitio, con score de 277 golpes, 11 bajo par, tras haber firmado tarjeta de 73 golpes, uno sobre par. Gaby logró un notable avance en el Race to the CME, ya que ascendió del lugar número 38 al número 26.

Finalmente, en el Korn Ferry Tour de Alabama, el chileno Mito Pereira sufrió una dolorosa derrota en la conclusión del Huntsville Championship, ya que —cuando navegaba rumbo al título, con una extraordinaria vuelta de seis bajo par— repentinamente perdió dos golpes con bogeys en los hoyos 13 y 14, para ser alcanzado por el francés Paul Barjon (69) y por un inspirado Billy Kenerly (63), quienes lo igualaron en 15 bajo par y, de esta manera, el torneo se fue a la muerte súbita para su definición.

Después de tres hoyos de drama, fue Paul Barjon quien conquistó su primer título del circuito, situación que lo levantó hasta el sexto lugar en la clasificación. Muy emotiva fue esta vuelta final en la cancha de The Ledges, una cancha par 70.

En México, el Campeonato Mundial para golfistas amateurs ARAS México cumplió tres fechas. Esta semana incursiona en Torreón y la siguiente en Sinaloa. La final nacional será el 4 de septiembre en La Paz, de cara a la final mundial de Cancún (16-23 de octubre). Yo les recuerdo que Jugar golf es... ¡Hacer amigos! Hasta la próxima.