Los votos del miedo

Ricardo Monreal le cumplió al presidente y Adán Augusto podrá colgarse las medallas. La real politik se impuso. La decisión de Monreal de regresar la minuta a comisiones antes de someterla a una votación que se anticipaba adversa, permitió introducirle cambios importantes y aquí intervino el secretario de Gobernación, convenciendo, persuadiendo, intimidando y ganando los votos que eran indispensables para aprobar la reforma.

Los expedientes judicializables —como los que hace unas semanas permitieron doblar al presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas— hicieron el prodigio. El caso más patético fue el de Miguel Ángel Mancera, coordinador parlamentario del PRD, quien en cuestión de horas cambió su discurso y su voto. El miedo no anda en burro.

El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Osorio Chong, se quedó solo, lo acompañaron en su voto Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes, lo que exhibió su precario liderazgo; en un tema de mayúscula importancia la mayoría de los senadores priistas le dieron la espalda.

Lo que observamos el martes fue, más que un debate, una lucha campal con muchos insultos, pocos argumentos y muchas proclamas.

Los agregados a la minuta podrían ser valiosos: el fondo permanente para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, sin embargo, la experiencia nos muestra que en la mayoría de los gobiernos estatales, esos recursos se desvían para atender las frivolidades u otras prioridades de los gobernadores. “Que los militares van a estar rindiéndole cuentas a la República civil, que será un contrapeso al Ejecutivo y a las fuerzas armadas”, dice el priista Carlos Ramírez Marín. ¿Un Congreso de la Unión cuya mayoría parlamentaria es abyecta va a revisar, evaluar y controlar el desempeño de la Guardia Nacional?

Lo más triste de todo es, por una parte, que ninguno de estos cambios va a incidir en la seguridad pública, que en muchas regiones del país, cada vez más, los criminales seguirán imponiendo su voluntad a sangre y fuego y que la Guardia Nacional podrá tener 100 mil o 200 mil elementos más, pero no incidirá de manera sensible sobre la tranquilidad de las comunidades, continuará el terror en las carreteras, seguirán los cobros de piso a modestos comerciantes, los secuestros y las extorsiones, los desaparecidos. No habrá un quiebre mientras no se atienda la modernización, profesionalización y moralización de las corporaciones policiales de estados y municipios.

Y, por la otra, que esta exitosa fórmula de intimidación o maiceo a los opositores que están poniendo en práctica los que se dicen moralmente superiores, podrá repetirse en otras iniciativas constitucionales de López Obrador como la electoral. Malas noticias.

Posdata

El verdadero tema detrás de la operación para aprobar la reforma al artículo quinto transitorio no era la permanencia de la Guardia Nacional hasta 2028, lo que pudo hacerse a principios de 2024, sino la posibilidad de romper la alianza opositora y quebrar al Grupo de Contención y eso lo logró Adán Augusto, quien ahora recorrerá todo el país dizque para promover en los congresos locales (en su mayoría en manos de Morena), la aprobación a esta reforma.

Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario

@alfonsozarate