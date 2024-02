Vendedores ambulantes confunden a Daniela Spalla

La cantante argentina Daniela Spalla se presentó por primera vez en el Auditorio Nacional hace unos días, pero los vendedores de mercancía no oficial afuera del recinto no sólo no se aprendieron su nombre, pues gritaban “Acá está la sudadera clon de esta chica”, sino que tampoco memorizaron su cara a la hora de imprimir playeras, porque aunque llevaban su nombre, la foto era de Renee, la intérprete regia que se encargó de abrir el show. Fue la misma Renee quien descubrió el error y se compró un ejemplar del particular error.

Ante escasez de agua, cineastas cuestionan su uso en la ficción

En la comunidad audiovisual mexicana se está comenzando a hablar de un tema que, para bien o mal, está dividiendo opiniones: el uso de agua en películas, series o comerciales, para escenas como las de lluvia. Debido a la escasez que están enfrentando algunas entidades y los avisos de que se irá extendiendo a otras, una parte del gremio sugiere hacer uso de efectos visuales, mientras que, otra, sigue proponiendo el uso de pipas. Algunas voces han explicado que se utiliza agua tratada, por lo que no afecta a los ciudadanos. Como sea, el cine y la tv se están preparando para una posible contingencia.

Escena de lluvia. Foto: Instagram.

En secreto, realizan rodaje en casa de “Cañitas”

La casa de Cañitas, ubicada en el barrio Popotla de la Ciudad de México, donde presuntamente un ente maligno fue acabando con los integrantes de una familia, ha sido visitada últimamente por un grupo de cineastas para rodar una película en sus cuartos. La producción se mantiene en secreto extremo porque, aunque quizá haya algunos que no crean en lo sucedido, saben que se debe respetar cualquier cosa que tenga que ver con otros mundos. De lo ocurrido en ese lugar se ha rodado hasta el momento la película “Cañitas”, estrenada en 2007, donde una de las frases más aterradoras la dice el personaje interpretado por Armando Hernández, cuando en el patio expresa al resto de la familia que se encuentra en shock: “lo traigo en la espalda”.

Así lucía la casa de Cañitas en 2019, en la colonia Popotla de la CDMX. Foto: Colección Carlos Villasana.

