Uzielito Mix presenta el Flow Fest... pero no está en el cartel

En la presentación oficial del cartel del Flow Fest, había un artista que se esperaba ver en la lista oficial: Uzielito Mix. El reggaetonero mexicano acudió a la presentación oficial del cartel para al final... ¡no aparecer! El asombro de algunos fue palpable, seguido por un aire de confusión. El oriundo de Iztapalapa, a pesar de haber calentado el ambiente, parece no formar parte de las estrellas. ¿Qué estará pasando en la organización del Flow Fest?

¡Cuidado en "La casa de los famosos"! Galilea Montijo andará en modo fiera

La paciencia de Galilea Montijo parece estar al límite. Durante la última gala de eliminación de "La casa de los famosos México", la expulsada Sofía Rivera Torres mostró una actitud que no fue bien recibida por la anfitriona. Montijo, al ver que su invitada no cooperaba con las dinámicas del show, no pudo ocultar su descontento. De vuelta en el programa "Hoy", Galilea no se guardó nada: "El próximo que salga y me vuelva a contestar, sí me va a conocer". Al parecer, el próximo expulsado tendrá que pensar dos veces antes de contestarle a la conductora.





Foto: Instagram @galileamontijo

Facundo no superará la cachetada de Sergio Sendel

Facundo, famoso por su irreverencia y bromas a las figuras del espectáculo, tiene un fantasma del pasado que parece no querer dejarlo en paz. El conductor recuerda un incidente en el que Sergio Sendel no tomó muy bien una de sus bromas y lo golpeó frente a las cámaras. Aunque Facundo ha afirmado en el pasado que perdonó a Sendel, recientemente confesó que todavía no lo olvida. Aunque cuando le preguntaron si aprovecharía su actual programa, en el que famosos toman venganza de él, para saldar cuentas, Facundo tuvo que admitir que no es tan valiente: "Yo soy tan miedoso que no sé si sería capaz de vengarme de alguien". Entonces, parece que Sergio Sendel puede respirar tranquilo... o seguir ignorando todo.

Ni El Escorpión ni Facundo se rajan