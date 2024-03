Susana Zabaleta lo disimula; Ricardo Pérez lo confirma

Una semana antes de que Ricardo Pérez, de “La cotorrisa”, publicara una fotografía junto a Susana Zabaleta, a la cantante se le cuestionó si actualmente tenía algún amor o una pareja. Esto ocurrió en el marco de la promoción de su show 80’ Rock Pop, pero la cantante decidió no responder al cuestionamiento. Sin embargo, Ricardo no guardó la misma discreción y dio a conocer que mantiene una relación cercana con la también actriz y que la diferencias de edades no es problema alguno.

Vive Latino cambiará el orden de los escenarios

El Vive Latino se ha enfrentado a distintas complicaciones para su edición 2024, primero por el cambio de sede que ahora será la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, supliendo al tradicional Foro Sol. Después, porque se han bajado distintos artistas del cartel como Paramore y ahora Scorpions. Ahora, para mantener la esencia del festival, los organizadores cambiarán el orden de los escenarios para que no sea una organización similar a ningún otro festival que se desarrolla en la curva 4, como el Corona o el Flow Fest, que comparten la misma distribución de escenarios. Esto para seguir diferenciando al encuentro musical de otros eventos, como solía ser con su desarrollo en el Foro Sol.

Vive Latino 2023: Primer día desata memes en redes sociales

Prime Video estrena “Sailor moon” con bombo, platillo y errores

Esta semana los noventeros despertaron con una buena noticia: la llegada de varios títulos clásicos del anime “Sailor Moon” a la plataforma Prime Video. Sin embargo, parece que por las prisas olvidaron ponerle los detalles a las descripciones de los episodios, pues cuando se entra a la plataforma y se da click al anime de los 90, todos los episodios están nombrados como “Episodio 1, temporada 1”. Tal vez será tiempo para que poco a poco vayan corrigiendo esto.

La colección esta inspirada en uno de los animes más exitosos de Japón. Foto: Cortesía