Separación Andrea y Erik no fue estrategia promocional

Ahora que Andrea Legarreta y Erik Rubín compartirán escenario en el musical “Vaselina”, no pudieron evitar la pregunta de la prensa, sobre si la noticia de su divorcio había sido estrategia para generar más expectativa sobre la obra, a lo que Erik respondió serenamente que nada tenía que ver, sino que fue una decisión que debían tomar si no querían terminar con su relación fracturada pero sin querer coincidió con este proyecto, el cual también produce. Quien no se quedó callado fue su socio, el productor teatral Alejandro Gou, quien señaló que ni la obra, ni ellos dos necesitaban esta clase de “publicidad”, que era ilógico para él tan sólo la simple idea, y que la conductora y el cantante llevan una relación envidiable pese a su separación, lo que podría ser un ejemplo para muchos.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se casaron en 2002, a pocos meses de comenzar una relación, y en febrero pasado anunciaron que se separaban. Foto: Instagram

Martha Higareda va un paso a la vez con la materinidad

Desde hace seis años Martha Higareda congeló sus óvulos, a fin de convertirse algún día en mamá; esto, ha dicho la actriz de 39 años, para no estar presionada por encontrar a un hombre que se convirtiera en el papá de sus hijos. Ahora, la protagonista de “No manches Frida” tiene una relación sentimental y las cosas van funcionando, expresa, pero sabe que todo es un paso a la vez. Como sea, tiene plan B para cumplir el sueño de la maternidad.

Martha Higareda. Foto: Ciao Hollywood / Splash News<BR/>, Archivo EL UNIVERSAL

Negocia transmisión de premios Ariel por streaming

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas sostiene pláticas con HBO Max para que transmita la ceremonia de los Premios Ariel 2023; falta únicamente que la señal de paga pueda comercializarlos, algo que va por buen camino, de acuerdo con organizadores. Hasta ahora ha sido el Canal 22 y en alguna ocasión el Once, quien ha difundido la entrega de reconocimientos.

Imagen ilustrativa. Foto:Especial

