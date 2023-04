Rubí regresa, ahora cantando reggaetón

Durante el estreno de la puesta en escena “Todo el mundo habla de Jamie”, se pudo ver entre los invitados a Rubí, alumna de la última generación de “La Academia”, quien fue a apoyar a su excompañero Néstor Carrera en su debut en el teatro musical, pero ella compartió que está siguiendo su ejemplo y se acaba de mudar a la Ciudad de México para ahora sí arrancar su carrera como cantante, por lo que ya lanzó su primer sencillo “Darte un beso”, de género pop urbano. Aseguró que esta vez no va a complacer a nadie, porque sabe que lo haga bien o mal siempre la van a criticar, ahora sólo busca estar feliz y satisfecha con lo que hace, por eso está trabajando de manera independiente y preparándose no sólo como cantante, también como actriz y conductora.

Natalia Lafourcade stalkea a sus seguidores

La cantautora Natalia Lafourcade, como otros artistas, recibe muestras cariño de su público, pero también críticas e incluso mensajes de odio. En la presentación de su libro "De todas las flores", homónimo de su último disco, reconoció que revisa los perfiles de sus detractores para conocerlos.

“Luego ando ahí de chismosa cuando alguien me dice que me odia me meto a cer quien es, no, para saber quién es, cómo vive, y luego pienso, pues con razón tanto odio verdad", dijo la cantante.

Michelle Rodríguez aclara supuesto noviazgo con Luz Aldán

A pesar de que Michelle Rodríguez ya ha aclarado que no tiene ninguna relación amorosa con su colega Luz Aldán, la noticia de este supuesto romance sigue dando vueltas por las redes sociales.

En una alfombra roja, la actriz de la serie “Backdoor” señaló que a ella no le gusta darle vida a chismes ni mentiras, para no seguirle el juego a publicaciones que son mal intencionadas, pero de una vez por todas quería dejar en claro que entre ella y Michelle no hay nada más que una amistad de años.