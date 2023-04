Rosalía, un show caro, un show esperado

Para Rosalía nada se escatimará. La cantante se presentará en un show en el Zócalo que, si bien será gratuito para los asistentes, no tanto para las autoridades que la están contratando, pues nos cuentan que la española viene con el mismo show que presentó en el reciente Festival Ceremonia y en el Auditorio Nacional, mismo equipo, mismo personal y mismas exigencias: hospedaje en un hotel de Paseo de la Reforma y mismo pago, que rebasa los 345 mil euros (poco más de 6.8 millones de pesos). Es, lo que muchos consideran, un espectáculo caro pero que animará a los capitalinos. Sobre las críticas por haber sido contratada por el gobierno, nos dicen sus cercanos, no tiene problema, Rosalía no se mete en asuntos políticos.

Metallica prepara desde ahora recorrido turístico por México

Falta más de un año pero desde ahora Metallica prepara su visita a México, donde ofrecerá una serie de conciertos en el Foro Sol en septiembre de 2024. De acuerdo con su personal, la banda liderada por James Heitfield ha pedido a su personal que le organice un buen tour para disfrutar su estancia, desde probar comida callejera hasta recorrer zonas emblemáticas del país. Amantes de nuestra cultura, los músicos estadounidenses han visitado museos y zonas arqueológicas como Teotihuacán en anteriores visitas, así que no quieren que esta ocasión sea diferente.

Además de ofrecer algunos conciertos en México, la banda quiere disfrutar del país.





Mónica Huarte disfruta, baila y vive “¡Mamma mía!”

Mónica Huarte se divirtió a lo grande como espectadora del musical “¡Mamma mia!” de este sábado. La actriz acudió a disfrutar de la función, en compañía de un productor de espectáculos; ahí bailó, cantó, aplaudió, hizo bulla y al final fue a saludar al elenco del musical. La actriz de series como “40 y20” es amante del teatro; recordemos que formó parte de “Mentiras, el musical”, donde mostró sus dotes no sólo para la actuación, también para el canto y le baile, además de que le dio un buen impulso a su carrera. A la función también acudieron patrocinadores de la obra.