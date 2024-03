Química entre Aislinn y Mauricio sigue intacta

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann están de nuevo juntos, aunque claro, sólo porque desde hace unas semanas se encuentran en España filmando una película como protagonistas. La relación entre ambos no deja de ser amistosa, pero sobre todo profesional, algo que finalmente era lo que tenía un poco preocupada a la producción por no saber si la química requerida entre los personajes se reflejaría en pantalla, lo cual, nos contaron, no ha sido problema. Aislinn y Mauricio tienen una pequeña hija en común, la cual es el motor de su convivencia más allá de las poses y aunque ya no existe amor pasional entre ellos, sí una amistad… dentro de lo que cabe.

Juan Pablo Medina usa a su favor su condición física

Si hay una palabra para definir a Juan Pablo Medina esa es resiliencia, ya que ha aprendido a llevar de la mejor manera la falta de su pierna derecha, incluso ya dentro de sus trabajos cuando hace referencia a ella lo hace bromeando, como sucede en la serie “Bandidos”, donde la trama se desarrolla en la selva de Yucatán y evidentemente la prótesis no es funcional para caminar, pero no tratan de ocultarla y la vuelven parte de las escenas; incluso cuando fue la presentación de la serie, el propio Medina, al hablar de las dificultades para filmar, señaló que además del calor fue el hecho de correr, y con mucho humor subrayó que evidentemente eso no era lo suyo.

El año pasado Juan Pablo Medina sufrió una trombosis que lo mantuvo cerca de la muerte. Para salvarlo le practicaron la amputación de parte de su pierna derecha y meses de rehabilitación. Ha reconocido que pensó ya no haría nada profesionalmente. Acaba de grabar la nueva temporada de "Soy tu fan". Foto: Archivo El Universal

La manía de Kate del Castillo

Kate del Castillo y la goma de mascar tienen un amor de años. Resulta que cuando era niña, su mamá le tenía prohibido mascar chicle para cuidar sus dientes, pero cuando había un descuido, su papá Erik del Castillo le daba dinero para que los comprara. Hoy, a sus 51 años, ya siendo toda una adulta, cada que puede, Kate trae en su bolsa alguna de esas golosinas que le ayuden a pasar el tiempo.

