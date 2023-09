Popocatépetl y monolito de Tláloc se quedaron fuera de “Saw X”

Si algo lamenta Kevin Greutert es que hubo dos lugares emblemáticos de México, donde está ambientada la historia, que no pudieron verse en su filme: el volcán Popocatépetl y el monolito de Tláloc que se encuentra a las afueras del Museo Nacional de Antropología. En el caso del primero fue sustituido por tomas del Cerro del Chiquihuite,que, considera es muy reconocible para cualquiera en la Ciudad de México.

“Francamente muchas de las locaciones no estaban permitidas así que tuvimos que robar tomas del Ángel de la Independencia y esas cosas, pero aún así ven algunas de esas locaciones que le dieron mucho color a la película”, compartió Greutert a EL UNIVERSAL.

Contarán la historia de Jay de la Cueva en la pantalla

Un documental sobre la vida de Jay de la Cueva, ahora exintegrante del grupo Moderatto, está en preparación y contará con las voces de amigos del músico como el cantante Leiva, así lo adelantó Jay a EL UNIVERSAL, pues recordó que en “unas grabaciones de un proyecto que están haciendo respecto a mí y mi carrera” hay una frase que lo marcó dicha por Leiva. Actualmente Jay está enfocado en su carrera solista así como su nueva banda The guapos en la que comparte escenario con Leiva, El David Aguilar y Adán Jodorowsky.





Jay de la Cueva. Foto: Instagram @jaydelacueva





Se lanzan contra Cynthia Rodríguez y ella responde

La conductora Cynthia Rodríguez ha recibido todo tipo de comentarios y críticas en Instagram porque, de acuerdo con los usuarios, está idealizando la maternidad; no sólo por lucir perfectamente arreglada todo el tiempo y muy esbelta a dos meses de dar a luz, sino también porque recientemente hizo una publicación sobre la lactancia mostrando lo que come en un día y provocando, a decir de los usuarios, que las mujeres que pasan por frustración o malestar se sientan mal al no lucir como ella.

Ante esto, la esposa de Carlos Rivera salió a aclarar que cada postparto es distinto y muchas veces es resultado del estilo de vida y las decisiones que se han tomado hasta el momento, además de que ella tiene una red de apoyo maravillosa, comenzando por su mamá, hermanas y suegra, que cuando la visitan van a ayudar en lo que haga falta; pero sobre todo pide que sean conscientes que cada maternidad es única, con sus tiempos y procesos y está bien.





Imagen de Facebook: Cynthia Rodriguez





