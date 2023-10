Pilar Montenegro prefiere zoom a show

Paty Manterola, de Garibaldi (hoy GB5), reveló que Pilar Montenegro decidió mantenerse en su exilio autoimpuesto del ojo público, ¡pero eso no significa que no se conecte vía Zoom! Manterola asegura que Montenegro está en perfecta salud, desmintiendo viejos rumores, y aunque no planea regresar a los escenarios pues prefiere estar lejos del ambiente artístico y la prensa, para lo que sí se siente lista es para participar en una posible serie sobre Garibaldi, ya que considera que fue parte importante de este proyecto.

Laura León revela el top secret de Lucía Méndez

La siempre pícara Laura León ha soltado la sopa sobre Lucía Méndez, desmintiendo los rumores de que la diva viajaría a Argentina en busca del amor. Según La tesorito, Méndez ya tiene su corazoncito bien ocupado con un galán “bien guardado”. Pero Laura no se queda atrás; también confesó que su propio corazón está muy bien acompañado. Y como si fuera poco, no cabe en sí de la emoción por su nuevo proyecto: una bioserie. Las negociaciones ya están en camino y Laura está ansiosa por compartir detalles.

Laura León

El sueño premonitorio de Julián Figueroa con Diego Verdaguer

Maribel Guardia compartió una anécdota sobrenatural sobre la relación de su hijo, Julián Figueroa, con el también fallecido Diego Verdaguer. Según ella, Verdaguer asumió un rol paternal con Julián tras la muerte de Joan Sebastian. Lo más curioso del caso es que Julián tuvo un sueño casi premonitorio con Verdaguer, donde este último le invitó a quedarse en un “palacio blanco muy bello”. Julián declinó, diciendo que no era su momento. Lo irónico es que casi un año después, la muerte los unió.

Fuente: Instagram @maribelguardia

