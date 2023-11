Peso Pluma ya tiene pasaporte en la "friendzone"

Peso Pluma no quita el dedo del renglón con Nicki Nicole, quien lo ha comparado con un bolso y hasta con un perro. Este jueves subió al escenario durante el concierto de ella en el Pepsi Center para interpretar “Por las noches”, tema con el que los artistas se dieron un beso que, lejos de ser apasionado, fue muy breve. En redes sociales lo que hizo más ruido fue el intento de Peso Pluma de repetir el beso pues si bien en un inicio se ve que sí se besan, la intérprete se hace a un lado y Pluma termina besándole el cuello.

Mar del Regil le entra a la venta de segunda mano

La ropa de Mar de Regil no es tan cara como sus pinturas. Resulta que la hija de Bárbara de Regil (Rosario Tijeras) está vendiendo las prendas que ya no usa a través de una página de segunda mano donde ofrece desde blusas de 100 hasta jeans de poco más de 600 pesos. La joven fue criticada en el pasado por valuar muy alto algunas pinturas que ella misma hace y que para usuarios de redes su calidad no valía el precio en el que se promocionaban, pero ahora parece ser que Marse quiere reivindicar.

Foto: Archivo | El Universal

Cynthia Rodriguez, la fan número uno de Carlos Rivera

En primera fila y cantando a todo pulmón, así es como disfrutó Cynthia Rodríguez del concierto de su esposo Carlos Rivera en su natal Tlaxcala, comprobando así que son una pareja que se apoya y precisamente unos días después de que en redes hiciera ruido una publicación de Rodríguez donde señalaba que les hacía falta papá a ella y a su hijo Leo, pues Rivera se encuentra de gira. El momento quedó capturado a través de las historias de Cynthia y sus hermanas, quienes la acompañaron.

Foto: Photoamc