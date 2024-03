Pepe Aguilar es feliz de que sus críticas se hagan virales

A Pepe Aguilar no le molesta ser viral por criticar a otros artistas. El cantante de 55 años ha dado de qué hablar en redes sociales por opinar sobre la música de nuevos exponentes como Natanael Cano o recientemente por criticar a Bad Bunny que salió a caballo en una de sus presentaciones. El intérprete de “Directo al corazón”, señaló la inexperiencia del reggaetonero para montar y su crítica se popularizó. “Está bien, que me sigan haciendo viral”, expresó el cantante. “Eso pasa porque nunca me quedo callado y así soy”, señaló Aguilar en un encuentro reciente con la prensa.

La banda rusa Motorama se deja seducir por México

El New wave y el post-punk de Motorama, la banda rusa creada en 2005, ya se encuentra en México, y, lejos de su tierra cubierta de nieve y en ocasiones de monotonía, encuentran fascinación en las calles y la cultura mexicana moderna y también antigua. Por ejemplo recién visitaron Chichén Itzá en Yucatán y ahora en su parada en la capital aprovecharon para pasear por Madero y comprar la lotería, y hasta disfrutar del sol, ya que en su ciudad natal Rostov actualmente la temperatura oscila entre los -2 hasta -5 grados.

Motorama, banda rusa. Foto: Vía eyescreamprod.

Mimí Morales se deja aconsejar por el Güero Castro Algo que admira Mimí Morales de su pareja, el productor José Alberto Castro, es su experiencia que tiene en el gremio, razón por la que siempre que quiere cerciorarse de algún asunto, lo consulta con él. “Le pregunto qué manager me recomienda o por ejemplo detalles de contratos o si se puede mover alguna cláusula o alguna cosa por el estilo… investigamos los dos”, señaló a EL UNIVERSAL.

En la serie Mimí es historiadora, antropóloga y profesora. Foto: EmiRec





