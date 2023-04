Pedro Infante “revivirá” en peli internacional

La serie biográfica “Se llamaba Pedro Infante” ya está en grabaciones y se espera que estrene a finales de año, pero éste no es el único proyecto que se está preparando para honrar la memoria del ídolo de Guamúchil. Hugo Palacios, director de la marca Pedro Infante, revela que está trabajando ya en una película y un libro.

“Es un proyecto cinematográfico internacional, que abarque la vida de Pedro Infante y nos narre desde otro punto de vista, el impacto que él tuvo en el cine y la música, pero además como ícono de la cultura; ahorita estamos en acercamiento con tres casas productoras pero aún no tenemos nada cerrado”, adelanta.

“Hay mucho que contar de Pedro que la televisión no puede abarcar, pero un libro nos daría la oportunidad de contar su historia desde diferentes perspectivas, por eso ya estamos también en negociaciones con escritores y editoriales para traer a la gente nuevos productor de El ídolo, donde se hable de sus amores, su familia, de su trabajo y trayectoria; también se está planeando un nuevo museo en Mérida”.

Hija de Freddy Ortega obtuvo trabajo sin “palancas”

El comediante Freddy Ortega está orgulloso de su hija Melissa, quien se ha ganado por sí misma, cada uno de los papeles que ha tenido, dice el “Mascabrother”. Durante la presentación del programa “Relatos macabrones”, en donde ambos actúan junto con Germán Ortega y otros actores, Freddy indicó que ella no obtuvo “palancas” para entrar a Televisa. “Jamás te voy a meter a un proyecto mío si no estás lista, yo no la metí aquí, ella lo logró por su propio esfuerzo, estoy muy orgulloso de lo que ha hecho”, afirmó.

La actriz se dijo agradecida de poder participar en los proyecto de su famoso padre. Foto: Armando Pereda





Lechuga le recomienda a Adriana Montes de Oca darse su taco

Adriana Montes de Oca tenía un compromiso tras la presentación de la nueva temporada de “Renta congelada”, pero a su salida la estaban deteniendo para entrevistarla, hasta que de pronto su colega José Manuel Lechuga se le acercó y le dijo en corto: “deberías darte tu taco”, ella simplemente sonrió. ¿Lo habrá dicho en serio? Sólo ellos lo sabrán.