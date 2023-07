Patylu se enfrenta a la dura realidad: Niños prefieren a Bad Bunny y Peso Pluma

¿El fin de la música infantil? La cantante Patylu se enfrentó a una inesperada cancelación de su concierto en Ciudad Juárez por baja venta de boletos. Y, aunque la noticia fue una sorpresa, los usuarios de Twitter no tardaron en esclarecer la situación: muchos niños hoy en día prefieren a los artistas de moda como Peso Pluma y Bad Bunny en lugar de las melodías infantiles. Parece que el pasado de Paty Sirvent con Jeans (hoy JNS) y su etapa infantil va quedando relegado en el olvido y que los artistas enfocados en música infantil tienen que lidiar con estos nuevos desafíos.

Carmen Campuzano y 'La casa de los famosos': Un 'infierno' de chismes que no se puede perder"

La controvertida Carmen Campuzano está inmersa en la vorágine de sus múltiples compromisos, desde la preparación de su obra "Rojo 33" hasta sus presentaciones como DJ. Pero, aun así, encuentra un momento para sumergirse en el fascinante mundo de "La casa de los famosos". Si bien no ha podido ver todos los episodios, está al tanto de los escandalosos chismes que nacen ahí. ¡Por supuesto! En palabras de Carmen, "no es lo mismo saludarse de vez en cuando que convivir las 24 horas".

El secreto capilar mejor guardado de Violeta Isfel

La coquetería en el set no tiene límites y la actriz Violeta Isfel es un ejemplo de ello. En el marco de las grabaciones de la serie de comedia "El príncipe del barrio", la actriz no tuvo reparo en admitir que su hermosa melena... ¡no es completamente suya! "Este pelo no es mío, bueno, sí, es mío porque me lo ponen a mí. Mi pelo real está trenzado", confesó entre risas en el foro 2 de Televisa San Ángel.