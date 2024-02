Para Sandra Echeverría su hijo es prioridad

Para Sandra Echeverría es importante la familia y por eso tan pronto termina un evento, corre por su hijo. Así fue en la semana cuando fue parte del anuncio de los premios Platino, el cual se prolongó más de lo esperado y rápidamente salió del sitio para ir por su pequeño a la escuela. Claro que nadie de los organizadores y la prensa lo tomó a mal, porque eso debe ser parte de la vida.

Bebé de Carlos y Cynthia ya quiere gatear

Clases de estimulación temprana, plan de alimentación y hasta pasaporte ya tiene León, el pequeño hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, quien a sus seis meses también ya está haciendo el esfuerzo por gatear, según contó su mamá orgullosa en Instagram. “Es un bebé súper activo, le encanta estar jugando todo el tiempo, ya como que quiere gatear, está muy pequeño todavía y creo que hay que respetar los tiempos y el proceso de cada bebé, pero le ha ayudado mucho sus ejercicios de clases de estimulación temprana”, contó la actriz.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez con su hijo León en Navidad. Foto: Instagram.

Sachi Tamashiro se ha caído más de 10 veces de los caballos, pero los ama

A la actriz de “Fugitivas en busca de la libertad”, Sachi Tamashiro, no le dan miedo los caballos, a pesar de que ya se ha caído más de 10 veces de estos animales e incluso ya se ha fracturado las costillas y el brazo, pero esto no ha provocado que tenga algún temor hacia ellos, al contrario, su amor por estos seres sigue siendo muy grande. Así lo compartió con EL UNIVERSAL: “No me dan miedo, tengo mucho que no me subo, les cepillo el pelo, los apapacho, los besuqueo. Uno corre riesgos en todos lados, monté durante muchos años, he tenido accidentes también, pero me encantan”.

Sachi interpreta a una mujer con un amor no correspondido. Foto: CORTESÍA