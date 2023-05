Natalia Téllez desconoce problemas de Yolanda Andrade

Natalia Téllez asegura no saber nada acerca de la salud de su compañera de foro Yolanda Andrade, quien está enfrentando un problema de salud fuerte que la llevó al hospital. Aunque tanto ella como su hermana Marilé han informado que se encuentra mejor y fue un problema estomacal, al parecer no lo han comunicado ni a sus personas cercanas, pues durante una alfombra roja la actriz dijo que no estaba enterada ni siquiera por su convivencia con las conductoras del programa “Netas Divinas”, que son también amigas de Andrade.

“No sabía nada, no sé qué tiene de salud, no he hablado con ella, lo siento mucho, me estoy enterando, la que seguro sabe es Consuelo Duval, que es su amiga del alma, pero siento mucho enterarme así y espero que esté bien”, dice Téllez.

Lechuga y pechuga se notan en la silueta de Erick Elías

Erick Elías obtuvo varias satisfacciones tras protagonizar la cinta “Quiero tu vida”, en la que da vida a un futbolista, pues el actor asegura que tuvo una dieta rigurosa que le dejó un abdomen marcado y que ha sido admirado no sólo por su esposa, sino también por sus fans, que lo lanzan muchos piropos en redes sociales

. “Es rico porque si me fregué tantos meses comiendo lechuga y pechuga, pues que se note”, dice el actor entre risas y admite que los músculos que ha presumido fueron parte de una exigencia que tuvo que afrontar por su edad.

“Fue un entrenamiento riguroso porque un futbolista está en el rango de los 20 o 30, no a los 40 que ya traigo, entonces le tuve que trabajar bastante”.

Rosalía y Karol G, el sueño de Rels B

Si bien el cantante español Rels B se siente realizado con el logro de tener su primer concierto en el Foro Sol, dice que después del lanzamiento de su próximo disco “Afrolove”, en septiembre de este año, le encantaría colaborar con gente como Karol G o la misma Rosalía.

“A Karol G la admiro muchísimo y me encantaría colaborar con ella, aunque no soy mucho de colaboraciones, y con Rosalía bueno, haría siete discos con ella si me lo permitiera”.

Rels B está trabajando ya en su nuevo disco que llevará por nombre "Afrolove", y en el cuál asegura, ha visto su mejor versión. Foto: Germán Espinosa/EL UNIVERSAL.

