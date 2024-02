Mientras Peso Pluma desaparece, Nicki y Trueno son más populares

La mala racha de Peso Pluma continúa: primero terminó con Nicki Nicole tras ser captado con otra mujer; luego se bajó del cartel de Viña del mar y lo reemplazaron por Trueno, ex de Nicki. Y ahora la canción “Mamichula”, de Trueno y Nicki, se ha colocado en la posición 47 del top 50 de lo más escuchado en México en Spotify, siendo un tema que se lanzó hace cuatro años, cuando los artistas eran pareja.

¿Poder Prieto se renueva?

Ya llevaba más de medio año de inactividad, pero ahora sí oficialmente la cuenta de Poder Prieto en X dejará de ser el canal de comunicación de la iniciativa que pretendía hacer conciencia de la ausencia de morenos en producciones audiovisuales mexicanas, y donde Maya Zapata y Tenoch Huerta daban la cara. Se tenía la esperanza de que una vez salvado el tema de Tenoch, señalado de abuso por la saxofonista Elena Ríos, se recuperara todo, pero se dice que lo mejor es emprender otra cosa con la misma preocupación.





Tenoch Huerta. Foto: Ilustrativa

El paladar fino de Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón no come nada animal y, de hecho, cada que está en la Ciudad de México asiste a un pequeño comercio al sur de la ciudad, en una conocida unidad habitacional donde sólo preparan cosas vegetarianas. Además gusta de ir a una conocida cadena de cafeterías en la que más de uno lo ha reconocido, pero difícilmente se acercan a él, pensando que es solamente alguien parecido. Un estudiante de cine incluso comentó que no le pidió nada, pensando que puede tener mal humor.

Alfonso Cuarón. Foto: Archivo El Universal