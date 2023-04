México es un paraíso pese a la violencia, según León Larregui

“El mejor país del mundo” así es como León Larregui, el vocalista del grupo Zoé, describe a México. El cantante ha vivido en distintos países como Francia y Estados Unidos. Incluso su infancia fue un poco nómada cuando sus padres decidieron mudarse varias veces a diferentes ciudades. Pero reconoce positivamente a su país, a pesar de que ha pasado por malos ratos, como un arresto por beber en la vía pública.

“Después de años de vivir por aquí y por allá, creo que México es un paraíso, más allá de toda la violencia y los problemas que todos los mexicanos conocemos bien y que han ido de mal en peor. Creo que México es una belleza y hay muchas cosas que tenemos que arreglar todos juntos, unidos y no divididos. La verdad, creo que es uno de los mejores países del mundo que tiene un potencial maravilloso y es uno de los lugares más libres que hay”, dice el intérprete de "Labios Rotos".

Luis Mandoki ve en las mujeres la promesa del cine mexicano

El director de cine mexicano Luis Mandoki tiene fe en las nuevas generaciones de cineastas, especialmente en las mujeres que presentan narrativas con perspectiva feminista.

Mandoki asistió al estreno de la película “Trigal” de su colega argentina Anabel Caso, la cual habla del descubrimiento de la sexualidad femenina. El director de “Voces Inocentes” catalogó esta temática como “valiente”.

“Me encantó ver una película dirigida por una mujer con esa sensibilidad, esa desnudez y perspectiva femenina. Es una narrativa fresca, espontánea y bien construida. Ojalá que sigamos viendo cosas así en el cine”, dice el creador.

Director de cine, Luis Mandoki. Foto: Juan Carlos Reyes García, EL UNIVERSAL.

Emmanuel Palomares sorprende en los Premios Platino... por su físico

El venezolano Emmanuel Palomares impresionó en España, no precisamente por su talento actoral, sino por su físico. Durante los Premios Platino, a los que fue como invitado, varias reporteras de otros medios, si bien no lo entrevistaban, le tomaron fotos y bromeaban entre sí que debía ir a trabajar a Europa. Cuando alguien se atrevía a comentárselo, el sudamericano reía y decía que él no se consideraba atractivo.

Emmanuel Palomares. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

