Marlene Favela, orgullosa de sus arrugas

Marlene Favela es una de las actrices más bellas del medio. A sus 46 años sigue luciendo una figura de envidia, pero la actriz dice estar consciente de que el tiempo no pasa en vano y comenzará a hacer de las suyas, eso sí, asegura que no piensa recurrir a las cirugías o al bótox porque dijo estar orgullosa de cada línea de expresión y cicatriz que hay en su cuerpo, pero sobre todo, quiere tener la capacidad de mostrar emociones cuando esté interpretando un personaje, eso sí, en su cabellera jamás verán canas.

Michel Duval recuerda a sus perros, más que a las personas

Michel Duval, hijo de Consuelo Duval, no celebra el Día de Muertos. Y no porque no respete a quienes ya se fueron, sino porque, dice, esta festividad está de más si la gente no recuerda a diario a sus seres queridos. Comenta que tiene ese mismo problema con cada festividad a la que se le antepone la palabra “Día de…” Ahora, en el de los fieles difuntos, apunta, quizá recuerde a sus perritos, más no a personas.





Michel prefiere recordar a sus seres queridos en vida Foto: Clasos.





Adamari apoyará a su hija aunque no sea actriz

Adamari López y su hija Alaïa estuvieron de visita en la Ciudad de México y viajaro exclusivamente para ver a Angélica Vale en el musical “Vaselina”, pues son amigas desde que protagonizaron juntas la telenovela “Amigas y rivales”. Ya en el teatro, la actriz puertorriqueña se mostró sumamente orgullosa al hablar de los primeros pasos de su pequeña de ocho años, que es idéntica a ella, en el mundo del modelaje, pero pese a que Alaïa lo tiene todo para seguir este camino o el de la actuación, su mamá reconoce que los deportes son la debilidad de la pequeña, sobre todo el futbol soccer, aunque también practica golf, tenis y equitación, así que si en algún momento su hija se quiere enfocar uno de ellos, la apoyará al 100% porque la quiere ver feliz.









