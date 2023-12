“María Belén” y “El chavo” son la sensación de la piratería para este fin de año

En las últimas semanas en el mercado apócrifo de los Blu-ray y DVD la gente ha estado preguntando por copias de las telenovelas “María Belén” y “El derecho de nacer”, esta última con Verónica Castro, así como las temporadas completas de “El Chavo del 8”. Vendedores de Tepito han tenido que recurrir a sus master para poder cumplirle a la gente que, en varios casos, señalan es para pasar viéndolas con su familia en estas fechas de descanso. Es la opción para quien no cuenta con plataformas de streaming.

A Bárbara de Regil no le interesa continuar con el canto

Tal vez Bárbara de Regil ganó recientemente el programa de televisión “¿Quién es la máscara?”, en donde debía cantar en cada emisión, pero la actriz confiesa a EL UNIVERSAL que no le interesa dedicarse a esta rama del arte o perfeccionar su voz para cantar. Si bien es algo que nunca había hecho, asegura que prefiere enfocarse en lo suyo que es la actuación: “No soy cantante y no quiero sacar cosas, si algo sale en algún momento me encantaría por mera experiencia, pero a mí me gusta mucho actuar”.

Bárbara de Regil fue invitada a un evento de Vogue con motivo de Día de Muertos. Foto: Instagram

Directora de “Tótem” se mantiene creativa

No importa a donde vaya, pero la directora de cine Lila Avilés comparte que siempre carga con una camarita para seguir tomando cosas que le ayuden a sus películas. Ahora su preocupación es saber un poco mejor de todo, porque no descarta que en algún momento se le aparezca en esos recorridos una idea para documental y tener flexibilidad para contarlo. No sería de sorprenderse que surja algo interesante, pues de dos películas que ha dirigido las dos han recibido buena respuesta del público, por un lado “La camarista”, de 2018, y por otro “Tótem”, que recién este jueves se anunció que forma parte de la shortlist para buscar un lugar en la terna final del Oscar como película Internacional.

La cinta dirigida por Lila Avilés, quien estará presente en la ceremonia, está considerada en la categoría de Película Internacional junto con la francesa “Anatomy of a Fall”, ganadora de la Palma de Oro en Cannes. Foto: IMDB.

