Luisito Comunica paga el precio de la fama

La fama tiene un precio y eso lo sabe Luisito Comunica, quien si bien disfruta del reconocimiento de sus seguidores y que le pidan autógrafos y selfies, también ha tenido que proteger su privacidad hasta para hacer algún trámite, pues nos cuentan que no le han faltado las llamadas abusivas o intentos de fraude, así como llamadas telefónicas y mensajes con “peticiones extrañas”, por lo que ha recurrido a los servicios VIP, premium y extra privados que ofrecen bancos, aerolíneas, hoteles y otras empresas para limitar el acceso a su información. Su tranquilidad vale todo, afirman.

Si algo disfruta el público es de telenovelas de antaño, de ahí que Televisa haya remasterizado las telenovelas “El maleficio” (1983) y “Yo compro esa mujer” (1990), ambas producciones de Ernesto Alonso, y las estrene en TLNovelas, uno de los más canales de paga más exitosos que, de acuerdo con las mediciones de la televisora, no sólo ha mantenido a público fiel mayor de 40 años, sino también ha sido atractivo para una audiencia joven que se ha topado con melodramas como “Quinceañera”, “Cadenas de amargura” y “El privilegio de amar”, entre otras que le han resultado un verdadero hallazgo.

Alexis Ayala no dará más explicaciones

A Alexis Ayala le cayeron las críticas el mes pasado cuando hospedó a su mamá en una casa de asistencia para adultos mayores. Leyó de todo en las redes sociales, sin embargo, el actor se dice tranquilo, pues explica que fue una decisión de mutuo acuerdo con su mamá, ya que ahí tendrá todos los cuidados que hoy necesita y que él, con sus viajes constantes, no puede dar, pero que esto no significa abandono, pues está al pendiente de ella todo el tiempo. Acostumbrado a lidiar con estos comentarios, prefiere no dar más explicaciones y dejar que la gente diga lo que quiera. “No voy a quedar bien con nadie”.





El actor ya no hablará sobre la situación de su madre. Foto: Instagram





