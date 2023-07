¿Los regalos ganados en "Escape Perfecto" no se entregan?

El programa de concursos de Azteca, "Escape Perfecto", conducido por Marco Antonio Regil y Carlos Espejel, se caracteriza por ofrecer numerosos regalos a los participantes, como laptops, celulares, televisiones y licuadoras, siempre y cuando los obtengan en el tiempo adecuado y no queden encerrados en la jaula. Sin embargo, resulta que los premios que los concursantes ganan y cargan hasta la salida no se los llevan, según confirmó una persona del staff en los pasillos detrás del foro de Azteca Estudios.

"Algunos regalos que están en el concurso están maltratados, por eso los regalos se los dan después, fuera del escenario. Los que aparecen ahí no se los dan", aclaró.

La actriz Sylvia Pasquel fue muy clara al manifestar que no quiere involucrarse en los escándalos en los que está envuelto su hermano, Luis Enrique Guzmán. Hace poco, él se realizó una prueba de ADN con su hijo, Apolo, y comprobó que no es su padre biológico. "Es un tema muy delicado, no pienso tratarlo, no voy a hablar, no tengo nada que decir, no me corresponde. Él es mi hermano y siempre contará conmigo, siempre estaré aquí para lo que necesite, pero aparte de eso, no voy a responder ni a decir nada. No voy a decir nada", declaró a EL UNIVERSAL.

Foto: Instagram Sylvia Pasquel

Angélica Rivera promete más propuestas melodramáticas para Wendy Guevara

No solo el público y los famosos involucrados en "La Casa de los Famosos" están pendientes de lo que sucede con Wendy Guevara. Ahora también Angélica Rivera demostró que se divierte con las ocurrencias de la participante, quien recientemente recreó una de las escenas icónicas de la telenovela "La Dueña", protagonizada por Rivera en 1995.

Mientras llovía, Guevara salió al patio de la casa y se arrodilló para gritar "¡Yo soy la dueña!", tal como lo hizo 'La Gaviota' en una escena con lluvia y lodo. En las redes sociales se crearon memes sobre esta recreación, pero Angélica hizo su propia comparación e incluso aseguró que hará la recreación junto a ella. “Si todos tuviéramos tu corazón y tu sentido del humor, este mundo sería más feliz. Me encantó. Cuando salgas triunfadora, lo hacemos juntas”, escribió la ex primera dama. Al respecto, su hija Sofía Castro aplaudió el gesto y reafirmó que su madre ya se había comprometido.

Angélica Rivera, en la imagen. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

