Lo que hace Drake Bell por salud ante el hate de las redes

Luego de que Drake Bell revelara en el documental “Quiet on set: the dark side of kids” que sufrió abuso sexual mientras trabajaba en Nickelodeon, excompañeros de la misma compañía que trabajaron en la serie “El manual de Ned” hicieron bromas en torno a su confesión, para luego retractarse por la seriedad del caso. Por esta clase de comentarios y algunas otras críticas de las que es víctima en redes sociales, dice Drake en entrevista, ha hecho el hábito de no usar tanto el teléfono. “Llevo mucho tiempo en este negocio y en las redes sociales. Me he acostumbrado a ellas, aunque a veces te afecta, a veces simplemente tienes que dar un paso atrás y darte cuenta de que las redes sociales no son el mundo real y cada vez que salgo al público veo una gran recepción, así que me mantengo alejado del teléfono tanto como puedo”.

El cantante de Hermosillo se prepara para su show de apertura en la gira de los Rolling Stones, la banda inglesa que escogió al mexicano para abrir su show en su paso por Arizona. El mexicano ya ha cantado canciones en inglés en sus conciertos en vivo, sin embargo, nunca ha publicado una canción en un idioma que no sea el español. Ahora parece que aprovecha para internacionalizarse, pues la semana pasada estrenó tema en inglés junto a León Bridges, titulado “Was always you”, que tiene sonidos cercanos al pop y lejanos a los del regional mexicano.





Carin León abrirá uno de los conciertos de los Rolling Stones.





Los Caligaris disfrutan de Tepito

Superada la polémica por un comentario ofensivo a México en 2022, los integrantes de la banda argentina Caligaris regresan al país, un lugar que consideran su segunda casa, para promocionar tres shows que tendrán en agosto de este año en el Auditorio Nacional, pero no dejaron pasar la oportunidad de visitar Tepito, uno de sus barrios favoritos para pasear cuando están en la Ciudad de México. “Disfrutamos mucho ir, aunque sea sólo a pasear o a tomar una michelada; nos gusta, creemos que ahí es donde verdaderamente se encuentra y se conoce México. De pronto compatriotas nos dicen: ‘fui a México’, pero vienen a Playa del Carmen, no entonces no viniste a México, ahorita vamos para allá porque sabemos que no abren los martes”, cuenta Raúl Sencillez, el percusionista del grupo.





La banda argentina ha revelado su amor por México. Foto: CORTESÍA





