Llueven críticas a Marcha LGBT+ por invitar a Alfredo Adame

Antes de que Sebastián, hijo del actor Alfredo Adame, manifestara su consternación porque los organizadores de la próxima marcha LGBTTTIQ+ invitaron a su padre a formar parte de este evento, cuando éste ha hecho público su rechazo hacia él por su orientación sexual; ha sido el actor Polo Morín quien usó su cuenta de Twitter para subrayar lo contradictorio de esta decisión.

“Este es el mismo señor que rechaza y niega a su propio hijo sólo por ser parte de la comunidad. El mismo señor que siempre promueve la violencia en todas sus expresiones… No nos representa, no es parte de la comunidad, no es aliado”, expresó Morín en su mensaje, opinión que fue apoyada por los usuarios de esta red social, que aseguraron que desde hace tiempo la marcha por el orgullo ha dejado de representarlos y que ha pasado a ser sólo un circo.

Este es el mismo señor que RECHAZA y niega a su PROPIO HIJO solo por ser parte de la comunidad. El mismo señor que siempre promueve la violencia en todas sus expresiones…

NO NOS REPRESENTA, NO ES PARTE DE LA COMUNIDAD, NO ES ALIADO. https://t.co/bUuuQijDxW — Polo Morín (@Polo_Morin) March 23, 2023





Luis Fernando Peña tuvo que dejar a su esposa en el peor momento

Luis Fernando Peña vivió uno de los momentos más difíciles de su vida mientras cumplía su sueño profesional de trabajar con Luis Estrada. El actor de “Amar te duele” esperó a tener una oportunidad con el cineasta desde que tuvo una participación en “La dictadura perfecta”, pero ahora que lo invitó a ser un mariachi en “Qué viva México” tuvo que enfrentarse a la dualidad de conseguir un logro mientras se alejaba de su esposa, quien estaba enfrentando un embarazo de alto riesgo. “Me había quedado con ganas de hacer algo más grande con Luis y después de que me llamó en dos días ya estaba yo en Real de Catorce, fue dejar a la familia casi tres meses esperando que no sucediera una tragedia”, dijo Peña. “Afortunadamente ahorita estamos bien, lo superé primero con el apoyo de las personas de la producción que eran las primeras personas que estaban ahí conmigo y con la mujer que está a mi lado, que nunca me soltó a pesar de la distancia y a pesar de que ella también estaba con complicaciones, nos dormíamos con videollamadas para que todo estuviera bien, siempre estuvimos al pendiente uno del otro”, detalló.

Luis Fernando Peña. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL





Adal Ramones pidió…. ¿desparasitar su micrófono?

Adal Ramones en todo momento se porta con un buen humor durante las grabaciones del programa “Mi famoso y yo”, incluso durante los cortes, aunque se mostró más serio cuando sin querer Julión Álvarez se sentó en la silla donde estaba el micrófono del conductor, quien le dijo al staff:

“Perdonen Julión se sentó en mi micrófono, ¿lo pueden desparasitar?”, aunque después dejó en claro que se trataba de una broma, el intérprete de regional mexicano sólo sonrió, detrás de la mesa de jueces que comparte con Kimberly Loaiza y Gabriel Soto.