Llaman “ridícula” a Evaluna por preferir partera que ginecólogo

"¡Ora, vieja ridícula!” fue como el creador de contenido Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, se refirió a Evaluna Montaner en respuesta a sus declaraciones en el podcast “Pensándolo bien, pensábamos mal”, donde la cantante mencionó que su embarazo había sido “guiado por fe”, es decir, que durante las 40 semanas que tuvo de gestación no visitó ni una vez a un ginecoobstetra, ni se realizó un ultrasonido o fue a revisión alguna, simplemente se guió por lo que decía su partera. Octavio Arroyo, médico internista, se molestó por el riesgo en que la hija de Ricardo Montaner se puso, y al bebé, y por ignorar todos los avances científicos que se han hecho para lograr un buen embarazo, pero sobre todo por ser una figura pública y hablar "desde la ignorancia". Además, señaló el youtuber que la esposa del cantante Camilo tenía los recursos para recibir una atención neonatal de primera, e invitó a mejor consultar a un doctor y no exponer la vida al seguir este ejemplo.

Gael García le hace el fuchi a las series

El actor mexicano Gael García Bernal parece tener cierta resistencia a las series y el streaming. Amigos cercanos al hijo de la actriz Patricia Bernal y el escenógrafo José Angel García señalan que de lo poco que ha visto ha sido “Andor” y eso porque la protagoniza Diego Luna, su amigo desde la carriola. Indican que su “problema” es que le fascinan las historias de hora y media y no tiene tiempo para estar viendo varios episodios de un mismo programa, entonces pierde el hilo de la historia. Eso sí, él ya tiene en su filmografía una serie, “Mozart in the jungle”, la cual le dio el Globo de Oro a Mejor Actor.

Gael tuvo la tarea de interpretar a un detective elegido por el gobierno del Presidente Gabriel González Videla para encontrar al poeta. FOTO: Captura.

Vivir Quintana encontró el porqué de sus constantes subidas de peso

Vivir Quintana no entendía por qué si su alimentación era saludable y hacía ejercicio, no dejaba de subir de peso. La intérprete de “Canción sin miedo” tenía un problema hormonal que pocas personas padecen -según le explicó hace algunos meses su endocrinólogo- llamado deficiencia de leptina. Para su fortuna, el médico que encontró finalmente pudo darle un tratamiento adecuado que, aunque durará de uno a dos años (de los cuales ya lleva seis meses), ya está dando resultados, pues ve mejoras “Ahora tengo muchos meses levantándome temprano, me siento más saludable y ya por fin puede hacer ejercicio, no podía tuve una lesión, más lo hormonal”, cuenta.

Saúl Hernández une su voz a la de Vivir Quintana. Foto: OCESA.

