La vez que Salma Hayek le pidió una rutina a Bárbara de Regil

Bárbara de Regil dice que no supera el momento en el que Salma Hayek le pidió asesoría deportiva. Ambas trabajaron juntas durante la cinta “Quiero tu vida”, donde Bárbara actuó y Salma produjo, ahí fue donde la también empresaria mexicana le pidió un consejo a la influencer fit. “Me dijo: ‘gracias por tu talento, Bárbara de Regil’ y me pidió una rutina de ejercicio, me dijo: ‘cuando puedas me pasas una rutina’”, recuerda feliz la actriz, sin embargo, dice que finalmente no le diseñó una porque no volvieron a tocar el tema.

Costo de boletos para “Vaselina” divide opiniones

La obra de teatro "Vaselina" vuelve, bajo la producción de Alejandro Gou. Foto: Instagram

Cuando el productor Alejandro Gou dio a conocer el elenco de la nueva versión del musical “Vaselina”, de inmediato se dedujo que los boletos no serían nada baratos, porque no sólo tienen a los Timbiriches en la nómina, también figuras como Kalimba, Angélica Vale y María León, pero en los días que en que se realizó la preventa la semana pasada, la cual tuvo un 10% de descuento, las opiniones se dividieron en Twitter, ya que muchos resaltaron lo excesivamente caros que estaban, como el usuario @elchicocriticon; ya que van de los 800 a los 5 mil 670 pesos, y otros señalaron que no importaba el precio, que de cualquier forma la gente los iba a comprar y llenarían el Centro Cultural Teatro I; lo cierto es que el productor pondrá toda la carne en el asador y la gente dirá si valió o no la pena el costo de la entrada desde las primeras funciones.

Jacqueline Bracamontes regresa con suerte a las telenovelas

Desde que Jacky Bracamontes priorizó su vida familiar, la hemos visto sólo en proyectos como conductora. Foto: Instagram

Jacky Bracamontes regresa a las telenovelas con “La suerte de Loli”, luego de 14 años de no pasar una larga temporada en los foros. Después de “Sortilegio de amor”, que protagonizó con William Levy en 2009, se casó, se mudó a Miami y tuvo cinco hijas, a quienes se había dedicado estos años. Si bien realizó algunas actuaciones de un episodio en series como “Mujeres asesinas” y “El bienamado”, había preferido conducir eventos esporádicos que no la ocuparan tanto. Pero ahora que sus hijas dejaron de ser bebés, dice y que la cadena Telemundo le dio todas las facilidades para atender a su familia, decidió que “era tiempo” de retomar una de sus pasiones: la actuación, en esta historia protagonizada por Silvia Navarro y Osvaldo Benavides.



