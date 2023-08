La hija de Stephanie Salas, Camila Valero, está harta de los 'boomers'

Camila Valero, la actriz de 26 años, saca las garras y cuenta que se siente como un pez fuera del agua cuando se trata de lidiar con generaciones mayores. "A veces es como hablar otro idioma, ¿sabes?", dice con una sonrisa irónica. Tanto sus padres, la actriz Stephanie Salas y el músico Pablo Valero le enseñaron una ideología libertaria y feminista que a veces no coincide con la de muchas otras personas, acepta. "Crecí con mis amigas con una forma de pensar más independiente como: 'yo me puedo pagar la cuenta' o 'no tienes que hacer todas estas cosas por mí' o 'yo quiero hacer una carrera, no necesariamente mi curso en la vida es solo casarme y tener hijos', que está bien si lo quieres hacer así, pero luego toca estar en ambientes donde es más conservador y la forma de pensar es 'los hombres pagan' o '¿por qué no tienes novio?', todas estas presiones que nos ponen a las mujeres. En ese sentido me he sentido muy frustrada”, cuenta.

Paly Duval está extendiendo sus alas teatrales y es gracias al gurú del teatro Morris Gilbert. La joven de 31 años cuenta que a pesar de que había estudiado teatro como actriz, no había ejercido más que en cine y televisión hasta que se armó de valor y se acercó al productor, que le facilitó todo. "Siempre me preguntaba '¿yo me podré parar en un escenario?', un día llegué con Morris Gilbert y le dije 'oye dame chance, tengo muchas ganas de hacer teatro, es mi sueño' y me dijo 'orale, vas, mañana', y la verdad fue mágico, creo que conecté muchísimo con el público, me sentí como pez en el agua y después de la primera función dije 'esto quiero hacer toda mi vida'", contó.





Fátima Molina aplaude la victoria de Wendy Guevara: "Está rompiendo moldes"

Fátima Molina sabe un par de cosas sobre lo que es sentirse marginada, así que está tirando confeti virtual por el triunfo de Wendy Guevara en "La Casa de los Famosos". Y no es cualquier confeti, es del que tiene forma de arcoíris y estrellas. "Wendy está rompiendo moldes y eso es tan necesario hoy en día", exclama emocionada. En 2021, ella fue víctima de discriminación y racismo cuando protagonizaba su primera telenovela. "Me di cuenta de cosas que pasaban en el exterior y tuve que entenderlas en el interior, pero también fue un proceso de mucho dolor y aprendizaje que me ha dejado muchas cosas positivas con mucho entendimiento razonamiento sobre todo cuestionamiento, que es lo que me hace hoy llegar a otros lugares y entender que estamos viviendo momentos muy importantes de reeducación", señala.