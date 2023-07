“La casa de los famosos” cambia hábitos de los televidentes

El éxito de “La casa de los famosos” está cambiando los hábitos de los televidentes. Nos cuentan que ha habido días en que el reality show tiene más rating que las telenovelas estelares de Televisa. Antes el público sintonizaba los melodramas de Las Estrellas a las 21:30 horas y al llegar al noticiero le cambiaba de canal. Hoy la gente cambia a Canal 5 desde las 22:00 horas para ponerse al día con el resumen de lo que aconteció en la casa más famosa de México. Por cierto, la producción ha comprobado que Wendy es a la que más quieren los espectadores, quienes también simpatizan con Sergio Mayer, en cambio, detestan a Poncho de Nigris y a Apio Quijano.

Azteca prefiere la suerte de la fea…

La retransmisión de “Yo soy Betty la fea” se ha convertido en un amuleto de buena suerte para Azteca. La telenovela colombiana, cuya continuación se ha anunciado recientemente 25 años después con sus protagonistas originales, mantiene un promedio de un millón de espectadores diarios a nivel nacional, casi los mismos que el talk show “Acércate a Rocío” y más televidentes que el reality extremo “Survivor”, de ahí que la televisora haya decidido no ceder el espacio a alguna producción original de las que está realizando por una buena temporada.

Yo soy Betty, la fea. Fuente: Twitter @showmundialshow

Batallan para hacer “La fiesta”

Nos enteramos que la obra “La fiesta” está batallando para atraer al público al teatro. Uno de los protagonistas de esta comedia, David Ortega, fue contratado gracias a su éxito en Only pero no es propiamente actor. Si bien pueden admirar sus atributos físicos, no es lo único por lo que están dispuestos a pagar los espectadores, pues para eso está la plataforma para adultos. La puesta en escena, dirigida por Gerardo González, estuvo en cartelera hace 20 años y de nuevo la traen en una versión actualizada buscando nuevos públicos. ¿Lo lograrán?

