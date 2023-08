Juanpa Zurita no trata mal a su novia Macarena Achaga, "se llevan pesado"

En marzo de este año, un video captado durante la boda de Lele y el cantante Guaynaa mostró a Juanpa Zurita en un momento que generó polémica. Surgieron preguntas sobre si el creador de contenido había tratado de manera inadecuada a su pareja actual, Macarena Achaga. Sin embargo, Juanpa aclaró que esto fue simplemente un acto espontáneo, ya que él y Macarena tienen una relación en la que suelen bromear y llevarse de manera juguetona.

“Somos muy cómplices pero somos muy llevados, pero eso lejos de distanciarnos es la razón por la que nos enamoramos, porque creo que cuando te llevas así con alguien es cuando realmente estás demostrando la confianza que existe”, contó en entrevista Zurita antes de su llegada a los Kid´s Choice Awards México 2023.

¿No existe distancia? Padre e hijo Mayer aclaran esto en los premios Kid´s Choice

Después de las tensiones que surgieron entre Sergio Mayer padre y la esposa de su hijo, quien acusó a Sergio Mayer Mori de no cumplir con la pensión alimenticia, se especulaba que había un distanciamiento entre padre e hijo. Sin embargo, esta percepción quedó en el pasado, ya que los dos llegaron juntos a la alfombra de los Kid´s Choice . Además, Mori también compartió su intención de estar más presente en la vida de su hija a pesar de los desacuerdos con su expareja Natalia Subtil.

"Este distanciamiento con mi hija se ha debido a la relación con Natalia, pero ambos hemos hecho un gran esfuerzo por priorizar el bienestar de nuestra hija. A pesar de nuestras diferencias y personalidades, nuestro único objetivo es asegurar su bienestar", afirmó durante la ceremonia.





A Gomita no le importa lo que digan de ella en el Hotel VIP

Gomita es una de las participantes del nuevo programa de Televisa, El Hotel VIP, que como ya está grabado, la presentadora se ha sentado a verla para darse cuenta todo lo que los habitantes del reality show, hablaron de ella durante las grabaciones.“Conforme va avanzando el programa nosotros vamos descubriendo todas las fregaderas que dijeron nuestros compañeros de nosotros, cosas que no sabía, todos hablan mal de mí, pero yo también así que no me siento mal”, dijo también a su paso por la alfombra de los Kid´s Choice Awards.

La conductora Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita. Foto: Vía Instagram oficial.

