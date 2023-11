Juanpa Zurita hará comedia

El cine le sonríe a Juanpa Zurita. Luego de su debut protagónico en ¿Quieres ser mi hijo?, al lado de Ludwika Paleta, ahora comienza una nueva comedia en donde comparte créditos con Ana de la Reguera. Allegados al influencer dicen que éste se encuentra feliz porque nunca estuvo en sus planes ser actor y pensaba que con su incursión en Luis Miguel, la serie, había sido debut y despedida.

Bad Bunny robó corazones en “Cassandro”

Bad Bunny puede no ser actor, pero algo tiene que la cámara lo adora. Al menos esa fue la percepción del equipo de Cassandro, película disponible en streaming, en donde el cantante tiene una aparición especial como subalterno del personaje de Joaquín Cosío y tiene una aventura amorosa con el de Gael García Bernal. El intérprete era de los primeros en llegar a su llamado y se aprendía sus líneas correctamente, todo eso sin poses frente al staff.

Foto: EFE

Camila no piensa ampliar la dinastía

Camila Fernández no quiere seguir los pasos de su hermano Alejandro, quien después de un año de haber debutado como papá, recientemente anunció que está esperando a su segundo hijo. Camila, quien en 2021 dio a luz a su primogénita Cayetana y es hija de El Potrillo, prefiere no volver a experimentar un embarazo pronto. “Me voy a esperar tantito, pero sí me encantaría”, nos compartió la tan querida nieta de Vicente Fernández.

Foto: Clasos