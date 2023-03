José Manuel Figueroa: “No tengo necesidad de robarle a Ana Bárbara”

Lo que un día fue amor se convirtió en odio entre José Manuel Figueroa y Ana Bárbara, quienes pasaron de un noviazgo en su momento muy publicitado a un pleito legal por la canción “Fruto prohibido”, cuya autoría reclama la reina grupera al hijo de Joan Sebastian. “Nunca he cantado una canción sobre el escenario que no sea de Joan Sebastian o de José Manuel Figueroa, ¿Crees que necesito robarle “Fruta prohibida”, la canción, a Ana Bárbara? Se le ha buscado durante muchos años para arreglar esta situación y ella no ha querido. No es un tema nuevo. No tengo la necesidad de robarle nada a nadie”, explica José Manuel, quien reconoce que Ana Bárbara fue, sin duda, la musa de esa canción.

El camerino de una actriz es como su casa, porque no sólo pasan mucho tiempo en el durante la preparación de un montaje, también se vuelve su espacio personal que van haciendo suyo con pequeños detalles, como sucede con la actriz Lisset con su camerino en el Teatro de los Insurgentes, pues en una repisa tiene todo lo necesario para apapachar a sus amigos, compañeros y visitas, por ejemplo, hay chocolates, café, barritas energéticas y hasta botellitas de agua, que ella comparte gustosa porque afirma que es su manera de decirles cuánto los quiere y los aprecia, sobre todo en este musical (“Mamma Mia!”), donde no sólo es la cabeza de la compañía, también es la actriz de más edad, ya que este año cumplirá cinco décadas de vida y se dice la tía de todos los muchachos.

La actriz protagoniza el musical Mamma Mía!





Niurka también amada y odiada en la moda

Niurka, a quien este fin de semana acudió a un evento de moda, donde fue reconocida, acepta que elegir su atuendo es algo que disfruta mucho. A veces se gana elogios por su elección pero otras, insultos… “Hay quien me dice: Pinche vieja ridícula, porque yo me visto fresca, no me visto como una jovencita porque yo presumo mis 55 años pero me visto cómoda, fresca, cómoda, jovial. Puedo hacerlo todavía, me puedo poner top porque tengo el abdomen bonito; cuando ya no sea así, me cubriré un poquito más. Pero de la moda, lo que te acomoda”.

La cubana reconoció que hay quienes suelen criticar su estilo





