José Eduardo casi hace llorar a su mamá, Victoria Ruffo

Victoria Ruffo se ha hecho fama de que siempre llora en las telenovelas, pero el amor de madre hace que eso casi lo haga también en la vida real, como sucedió en la develación de placa de las 100 representaciones de la obra “La clase”, en donde se conmovió al ver actuar a su hijo José Eduardo Derbez. Al subir a la tarima, la actriz estaba a punto de que le salieran algunas lágrimas. “Les agradezco mucho que me permitan estar en un escenario con mi hijo”, dijo orgullosa la actriz, quien por cierto no ha podido coincidir en el trabajo con su primogénito, algo que sí ha pasado entre el actor y su papá, Eugenio Derbez, en programas como “De viaje con los Derbez”.

Juan Soler sonríe al trabajo e ignora chismes

La vida le sonríe tanto a Juan Soler en este momento que decide ignorar lo que dicen de él a su alrededor. El actor argentino participa en la telenovela “El amor invencible”, producción de Juan Osorio para Televisa, mientras funge como conductor del matutito “Sale el sol”, de Imagen TV y espera el estreno de tres películas y una serie que lo mantienen ocupado, por lo que hace que lo demás pase a segundo término, como las especulaciones sobre una reconciliación con Maki, su exesposa, con quien, asegura, tiene una muy buena relación y seguirá teniendo por ser la madre de sus hijas, mas no quiere decir que estén juntos de nuevo, pues él mantiene un noviazgo actualmente con la conductora Paulina Mercado.

Juan Soler prefiere concentrarse en su trabajo y su relación con Paulina Mercado





No le echen las luces a Angélica Aragón

Angélica Aragón no soporta los flashes de las cámaras o luces demasiado fuertes y no porque no le gusten, sino por el daño que, dice, causa a los ojos. De hecho, en cualquier conferencia que está, la actriz de películas como “Un paseo por las nubes” pide que las luces no estén demasiado fuertes, algo que puede causar sorpresa, pero al final de cuentas es la forma en que la experimentada actriz busca cuidarse.

La actriz busca cuidar su vista, por eso pide tener cuidado con las luces

