John Wick tiene toque mexicano

¿Tiene algo de mexicano la saga John Wick? Pues su director Chad Stahelski trabajó a finales de los años 90 en el país como doble de películas de acción bajo las órdenes de Julián Bucio, uno de los principales stunt nacionales. El realizador, nos cuentan, siempre mostró una actitud sencilla y positiva en la cinta “Perfect target”, lo cual lo llevaría después a ser doble del mismo Keanu Reeves en “Matrix”; desde entonces surgió la amistad con el actor que hoy se convertiría en una dupla que dio como resultado la cuarta película de la famosa saga Wick.

Pan para el susto en la comunidad fílmica

El temblor de este lunes sentido en la Ciudad de México puso en guardia a los crew de la comunidad fílmica, los cuales cuentan con protocolos de apoyo y alertas para apoyarse entre sí en caso de contingencia. Por fortuna no fue necesario, pero sí solicitaron a sus servicios de catering abastecerse de pan para recuperarse del susto. El temblor de 2017 afectó a más de la mitad de producciones que estaban en rodaje en ese momento.

Gremio actoral vive buena racha laboral, celebra Rodrigo Abed

Con la llegada de las plataformas digitales se está viviendo una buena época para el gremio actoral, reconoce el actor Rodrigo Abed, porque hay trabajo para todos los perfiles, pero también es una arma de doble filo, advierte, porque también hay mucha inexperiencia entre los nuevos productores, directores y actores, por eso pide que se esté alerta y no se malbarate el trabajo porque afectaría a toda la comunidad. "Cuando eres nuevo no puedes cobrar mucho, entonces también se aprovechan (las plataformas) de ellos, les pagan poco, los explotan mucho y los resultados ahí están; además ahorita hay ya tanto contenido que la vida no te daría para verlo todo".