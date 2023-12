Iñárritu todavía planea construir un complejo dedicado al cine en CDMX

Hace ya casi una década que Alejandro González Iñárritu presentó en el Festival de Cine de Morelia su proyecto exhibidor Zai, sin embargo a la fecha sigue sin encontrar un lugar adecuado para hacerlo, por ello no se ha construido. Versiones aseguran que la antigua sede del Plaza Condesa era la elegida, pero la verdad es que se necesita algo más operativo pues además de sala de cine, tendría lugar para encuentros fílmicos y talleres.

El director de “Amores perros” y “Birdman” aún está pendiente del concepto, pero si alguien sabe de la paciencia requerida en el mundo del cine, es él; lo único que le preocupa es que gente como Carlos Reygadas y Amat Escalante, que estaba arriba del proyecto, tengan tiempo para compartir con alumnos cuando llegue el momento.

Fans de Alma Cero celebran su relación, pero le piden no emocionarse mucho

La actriz Alma Cero se ha ganado el cariño del público gracias a personajes como el de Rosa Aurora, de la serie “María de Todos los Ángeles”, o la Jarocha de “Lagunilla, mi barrio”, por ello no es de sorprenderse que sus fans se emocionen o preocupen cuando se da a conocer algo sobre su vida personal, como ahora que está iniciando una relación con el médico Enrique Orozco.

Como ella ya lo hizo oficial, no paran de pedirle a él en sus redes sociales que la haga muy feliz, ya que la actriz no ha tenido mucha suerte en el amor en los últimos años; pero también le recuerdan a ella que no se emocione mucho para que no salga lastimada. Lejos de todo comentario, Alma muestra que está contenta con la relación y hasta se ha burlado de la diferencia de edad con su pareja, donde da a entender que mientras ella ya estudiaba ballet su novio estaba en pañales.

Anime japonés, entre lo más visto de salas de cine

El más de millón de boletos vendidos por la cinta de anime japónes “Demon Slayer” confirmó a Cinépolis que este tipo de película ya brincó de tener un público específico, a uno masivo. Por eso están comenzando a ver más títulos japoneses para los próximos meses, a fin de que siga siendo parte importante en su contenido alternativo que después de la pandemia la gente ha ido pidiendo. “Demon” quedó dentro de las 40 más vistas en 2023, dentro de un universo de más de 200 títulos lanzados en cines nacionales.

Demon Slayer. Fuente: Instagram @demon_slayer_offcial