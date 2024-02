Humberto Vélez pone a prueba a “startalents” en “Los Simpson”

Del YouTube a "Los Simpson", Slobotzky y Ricardo Pérez ahora serán la voz de alguno de los personajes de la popular serie estadounidense, así se los propuso el actor de doblaje Humberto Vélez, quien desde 1990 ha dado vida al famoso Homero Simpson. “Me van a odiar porque a la gente les cagan los startalent, les caga que los youtubers vayan y hagan doblaje, pero yo los estoy invitando a que un día en un capítulo vayan y me hagan un papelito de los Simpson pa’ que la gente diga; ‘no puede ser’”, dijo Vélez durante su participación en el programa de los dos creadores de contenido: La Cotorrisa.

Regresa “La academia”; “MasterChef”, está pendiente

Azteca prepara una batería de programas para dar batalla este año, entre lo que destacan telenovelas y series originales, programas unitarios y de concurso, así como nuevas temporadas de talkshows y de realities como “Survivor” y el regreso de “La academia”, su programa emblema, mas no figuran “La voz” ni “MasterChef”, que en las últimas ediciones con celebridades ha cambiado de chefs y de conductoras. ¿Se agotó la fórmula? Nos cuentan que en Ajusco están evaluando si le dan una temporada más hacia el segundo semestre del año. En tanto, trabajan a full en sus estudios para nutrir sus canales con programación original y con la adquisición de nuevo talento.





A pesar de ser uno de sus programas más exitosos, "MasterChef" no tiene fecha de estreno Foto: Instagram





Denunciar trajo más simpatizantes a Mauricio Martínez

Lejos de perjudicarle, Mauricio Martínez asegura que la polémica generada después de que señaló a la conductora Pati Chapoy de revictimizar a las víctimas de abuso, le trajo más simpatizantes. Mauricio denunció en 2022 al productor musical Antonio Berumen y junto a él otros 37 hombres se han sumado a la denuncia. “Me abrió los ojos cuando me di cuenta de que ya era mucho más grande que yo; que ya no se trataba sólo de mí, después de recibir tantos mensajes directos en mis redes sociales y después de la re-victimización que hizo Chapoy de mí, se duplicaron, entonces leer tantos mensajes me hizo darme cuenta de que es muy importante hablar”, expresa Martínez.





Mauricio Martínez emprendió acciones legales contra Toño Berumen, por presunto abuso. FOTO: Agustín Salinas/EL UNIVERSAL





