Hijos de Angélica Vale prefieren ser mexicanos que estadounidenses

Aunque los dos hijos de Angélica Vale, Angélica de 11 años y Daniel Nicolás de nueve años, nacieron en Estados Unidos, ambos presumen que en realidad son mexicanos, pues según su mamá aman este país. “Le preguntas a mis hijos de dónde son y te dicen los dos que son mexicanos, adoran México; la vez pasada que estuvieron aquí se fueron a las pirámides, son niños que sí valoran mucho este país”, comenta orgullosa la actriz y cantante, quien ha cultivado en ellos el amor por la nación que la vio nacer.

Alejandro Ibarra no recuperará su voz al 100%

El actor Alejandro Ibarra comparte que nunca recuperará su voz al 100%, luego de haber padecido un problema en las cuerdas vocales durante más de cinco años, sin embargo, eso no le quita el ánimo de ser parte del elenco del musical “Vaselina”. “Ahí voy, ahí voy, hay días buenos, días malos y unos piquetitos de bótox”, explica señalando su garganta. Aclara que ninguna terapia de voz le sirve, puesto que el origen de su problema está en el cerebro. “Esto es neurológico, es diferente, la reeducación vocal no sirve”. Al preguntarle qué posibilidades hay que recupere la voz en su totalidad, responde fríamente: “nulas”.

Alex Ibarra. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Mauricio Martínez pide que lo inviten a “Vaselina, el musical”

El actor de teatro musical, quien reside en Nueva York, dice que, desde pequeño, “Vaselina” fue una de las obras que más lo impresionó e inspiró para incursionar en la actuación, por eso ahora que en México está siendo presentada con un elenco que incluye a actores y cantantes como Erik Rubín y María León, dice que no descarta la posibilidad de buscar un lugar en el famoso musical. “Que me inviten, yo feliz, nada más es cuestión de encontrar el tiempo porque acá en Nueva York (donde vive) pasa algo santo que ‘santo que no es visto, santo que no es adorado’ y aquí aunque no estés en cartelera todo el tiempo estás haciendo talleres, lecturas, realmente estoy ocupado; ojalá hubiera oportunidad de que hicieran gira y que me inviten a la función de acá”.

El actor Mauricio Martínez se casó con su ex pareja Emilio Solís en la Ciudad de México en 2014 (AGUSTÍN SALINAS. EL UNIVERSAL)