Hija de Niurka da clase de anticonceptivos

Romina Marcos siempre ha sido desinhibida para hablar de cualquier cosa en su vida, siguiendo el ejemplo de su mamá, Niurka Marcos, por lo que en una historia de Instagram comparte que está probando un método anticonceptivo diferente al condón, porque está muy consciente de que no quiere ser mamá y no quiere dejar nada al azar, así que decidió colocarse el dispositivo intrauterino (DIU) y comenta que irá compartiendo con sus seguidoras cómo se siente con él y si hay alguna clase de efecto secundario, incluso las invita a informarse y les pasa el contacto de su ginecóloga. Para que no haya pretextos.

Lee también "La casa de los famosos": filtran los sueldazos que recibirían sus participantes

“La casa de los famosos”, la joya dominical

En sólo dos semanas, “La casa de los famosos” se ha convertido en el programa estrella de Televisa, que se ha colocado como lo más visto de toda la programación con 2.4 millones de espectadores a nivel nacional, dejando a “MasterChef Celebrity” con 1.1 millones, por lo que la televisora demuestra que a dos décadas de haber traído los realities al país (“Big Brother”), el formato está más vigente que nunca y mejor todavía si incluye famosos. El reality se apunta para convertirse en lo más visto del año de la barra dominical, por lo que, nos cuentan, ya prevén varias temporadas más.





El programa se ha convertido en todo un éxito a pocas semanas de su estreno. Foto: Instagram





El otro récord de “La rosa de Guadalupe”

Con más de 300 permisos liberados por parte de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, “La rosa de Guadalupe” sigue siendo la principal producción que se graba en la capital tras 15 años de estar en la pantalla chica y de ocupar el primer lugar de audiencia en la barra vespertina. Abajo de esta producción de Miguel Ángel Herros para Televisa, de acuerdo con cifras oficiales, se quedó “Ambulancia”, que irá para Apple TV, que obtuvo 243 liberaciones.





"La rosa de Guadalupe"





Lee también Muere la actriz mexicana Rosario Zúñiga, a los 59 años