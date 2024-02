Hacen santo a Chalamet

En su reciente visita, el actor estadounidense Timothée Chalamet se acopló tanto a México que hasta lo hicieron santo. Afuera del Auditorio Nacional, donde al actor presentó su nueva cinta Duna: parte dos destacaron los carteles de la imagen del también protagonista de Wonka con túnica y aureola de santo, mientras que él también fue agradecido con el país usando una playera de la selección de México 1994 durante las entrevistas. “¡Gracias! Lo aprecio mucho”, dijo cuando fue halagado por portarla.

Paquita no necesita ensayar

Por lo mismo que Paquita la del Barrio es toda una experta en el escenario, no necesita ensayar. Cuentan sus allegados que, por ejemplo, para el concierto que dará este 18 de febrero en el Auditorio Nacional, junto con la Sonora Santanera con María Fernanda, no tendrá ni pruebas de audio, simplemente, la intérprete de “Rata de dos patas” llegará con toda la actitud para conquistar a su público. “Ella no hace ningún ensayo, realmente vamos a tener show en Reynosa y regresamos a la Ciudad de México”.

FOTO: Archivo

Programa de “La Güereja” es para adultos

Cuando Benito Castro murió, en septiembre pasado, se habló de que había dejado inconcluso un programa que estrenaría al lado de “La Güereja” y que con su muerte en su lugar entraría Manuel “Flaco” Ibáñez, pero la misma María Elena Saldaña, creadora de estos personajes, aclara que el show nada tiene que ver con las aventuras de esta niña, sino que la temática es más adulta, algo que ya se probó y gustó en los grupos de control que se hacen antes de dar luz verde. Se llamará Más vale sola.

Foto: Archivo | El Universal