Freddy Ortega, Villalobos y Gou defienden a María León

Después de que Romina Marcos, hija de Niurka, protestara porque la cantante y actriz María León estuviera en otra producción de Alejandro Gou, pues debutó en "Mentiras, el musical" y será Sandy en la nueva versión de “Vaselina”, el también empresario le responde a la joven, señalándole que María se había ganado a pulso y con dedicación cada papel y lanzó el reto diciendo, sin referirse directamente a Romina, que si alguien creía que lo podía hacer mejor, él le daba la oportunidad, comentario que recibió el apoyo de Freddy Ortega y Horacio Villalobos, quienes reconocieron el talento de la estrella de “Chicago, el musical”.

Leonardo de Lozanne rechazó “Vaselina” por tanto trabajo

A Leonardo de Lozanne le encanta le encanta hacer teatro, sobre todo si son musicales, pero de plano rechazó estar en el nuevo montaje de “Vaselina”, que este año traerá de vuelta a los exintegrantes de Timbiriche, por tanta carga de trabajo que tiene actualmente. Cuando apenas estaban buscando al elenco, cuenta, el productor Alejandro Gou lo invitó, pero él simplemente no quiso. “Ya no había chance de nada, no puedo con tanto, aparte está muy bien así el elenco”, expresa el también integrante del grupo Fobia, quien protagoniza la puesta en escena “La clase”, al lado de José Eduardo Derbez, y promueve su disco como solista.

El cantante protagonizaría la nueva versión de "Vaselina", pero tuvo que rechazar el papel. Foto: Ocesa Seitrack.

Héctor Sandarti regresa como estrella a Guatemala

Cuando pensaba que la buena racha de trabajo estaba terminando, Héctor Sandarti recibió la mejor noticia: la invitación para conducir el programa de concursos “Quién quiere ser millonario” en su país natal Guatemala, que debutará con el estreno de este formato originario de Londres. Sandarti conduce actualmente la tercera temporada de “La casa de los famosos”, al lado de Jimena Gallego, para la cadena hispana Telemundo en Estados Unidos, y estaba en pláticas con producciones mexicanas para cuando llegó esta propuesta de Guatemala, a donde regresará como toda una estrella.

