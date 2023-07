Florinda Meza ¿lista para un regreso teatral gracias a Morris Gilbert?

¿Prepara Florinda Meza un regreso a los escenarios teatrales de la mano del productor Morris Gilbert? Así lo parece, ya que durante las 100 representaciones de la obra "Ugo, Pako y Joseluiz", Gilbert le aseguró a Meza que él le produciría la obra que quiera.

Florinda, viuda del gran Chespirito, se mostró encantada con la idea, pero antes necesita encontrar a alguien de confianza que cuide su casa en Cancún y, sobre todo, a sus ocho perros. ¿Será este el regreso de Meza a las tablas que todos esperamos? ¡Nos mantendremos al tanto!

¡Gracias, pero no, gracias! Lorena de la Garza le huye al encierro

¡Parece que no todos están hechos para el encierro! La comediante Lorena de la Garza, quien siempre fue un gran apoyo para Bárbara Torre durante su estancia en "La Casa de los Famosos", ha dicho que ella no está dispuesta a formar parte de la segunda temporada del programa.

Lorena confesó que no tiene el carácter para soportar el encierro y la convivencia forzada, y que, a las primeras de cambio, sus demonios saldrían a relucir. ¡Esperemos que los productores del programa no se desanimen ante su rechazo!

Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

¡Contra viento y marea! Miriam Montemayor defiende a Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están a punto de ser papás gracias a la fertilización in vitro, pero no todos están celebrando. Tras críticas en las redes sociales, Miriam Montemayor, ex compañera de La Academia de Cynthia, salió en defensa de la pareja, señalando que son decisiones personales y que deberíamos celebrar la llegada del pequeño León. Tan emocionada está Miriam que no descarta la posibilidad de embarazarse un par de veces más. ¡Parece que el amor por los niños es algo que comparte con Carlos y Cynthia!

Foto: Armando Pereda, El Universal

