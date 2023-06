Flavio Medina y Silvia Navarro sólo son “carnales”

Todo parece indicar que Flavio Medina aún no está listo para anunciar su relación amorosa con Silvia Navarro, que ya lleva varios meses. Ahora que el actor de 45 años asistió a la presentación de una nueva serie, fue cuestionado sobre si le gustaría casarse con la protagonista de “Cuando me enamoro”, quien ya ha hecho público su romance tanto en entrevistas, como en redes sociales. El actor de plano negó tener algo más que una amistad con ella. “Que me lo diga a mí y nos casamos, pero no me ha hecho la propuesta”, dijo Medina. “A Silvia Navarro la amo con todo mi corazón y somos grandes amigos, Silvia y yo somos carnales”, aseguró.

Fernanda Castillo dice no a exponer a su bebé

Fernanda Castillo suele cuidar que el rostro de su hijo de dos años no se vea en las redes sociales. Si bien ha compartido el crecimiento de Liam, a quien procreó con el actor Erik Hayser, para la actriz de 41 años la privacidad del niño es prioridad porque no se trata de una figura pública. “El día que él quiera salir y que tenga los suficientes años para decir ‘yo quiero salir a cámara’, perfectamente podrá salir, pero hasta el momento, la que es figura pública soy yo y su papá, y quiero respetarlo así”.





Fernando Catillo quiere respetar la privacidad de su hijo. Foto: Archivo





Rogelio Suárez, un experto en maquillaje que da consejos

El actor Rogelio Suárez se ha vuelto todo un experto en maquillaje al grado que da consejos a las damas, gracias a todos los papeles que lleva haciendo de mujeres en la última década, comenzando con Zazá y Sivia de “La Jaula de las locas”, la versión femenina de Arnold Beckoff de la obra Torch Song, la secretaria Lupita en “Mentidrags” y ahora Hugo en el musical “Todo el mundo habla de Jamie”. El actor reconoce que ha logrado desarrollar una técnica a la hora de caracterizarse que, incluso, la gente se le acerca para pedirle consejos de make up o que las maquille, o le preguntan dónde se pueden hacer tal vestuario o a quién les recomienda para que les peine, gracias a lo bien que lucen sus caracterizaciones. Ahora ya piensa en volverlo un negocio formal.